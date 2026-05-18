Con il K-pop e i fandom tossici, Eurovision Asia è pronto ad asfaltare quello europeo: ecco perché sarà la nuova frontiera del trash

Cosa tira più di una competizione canora? L’Eurovision Song Contest si è appena concluso, si sono appena spente le luci dell’Eurovision europeo, ma l’universo del contest è già pronto ad allargarsi. Vienna ha ospitato l’edizione numero 70 della competizione e, con la vittoria recentemente annunciata di Dara (Bulgaria) e della sua hit Bangaranga, si avvicina una nuova versione di Eurovision: l’Eurovision Song Contest Asia.

La prima edizione andrà in scena sabato 14 novembre a Bangkok e rappresenta il debutto assoluto del format nel continente asiatico. Per ora sono dieci i Paesi confermati: Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Laos, Malesia, Nepal, Filippine, Corea del Sud, Thailandia e Vietnam. Un progetto che punta a replicare il modello europeo, ma con una forte identità regionale e un immaginario completamente diverso, tra pop asiatico, K-pop e fandom già abituati a trasformare gli artisti in fenomeni globali.

A presentare il nuovo capitolo è stato Martin Green, che ha spiegato come il lancio dell’edizione asiatica coincida simbolicamente con il settantesimo anniversario dell’Eurovision originale. L’idea, nelle intenzioni degli organizzatori, è quella di costruire uno show capace di mantenere lo spirito del contest europeo aprendosi però alle culture e alle scene musicali asiatiche.

Non è difficile capire perché l’operazione faccia gola. Negli ultimi anni l’Eurovision è diventato molto più di una semplice gara televisiva: è una macchina pop capace di rilanciare carriere e creare hit globali. Gli ABBA nel 1974 hanno trasformato il contest in una leggenda, Loreen è diventata un simbolo della competizione moderna e i Måneskin hanno dimostrato che dall’Eurovision si può uscire per conquistare il mercato internazionale.

E ancora, il nostro Sal Da Vinci sta per ricevere la laurea honoris causa da parte del Conservatorio di Musica di Benevento, dopo la fortunata partecipazione che l’ha visto posizionarsi quinto nella classifica finale con Per sempre sì. L’Eurovision Song Contest si conferma quindi uno show di successo e un enorme trampolino di lancio — o rilancio — per gli artisti che vi prendono parte.