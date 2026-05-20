"Wsamarus 2001" di Usamaru Furuya: nei meandri dei vicoli sudici scorre acqua purissima

È un manga che vive di sbalzi improvvisi: volgare e poetico nel giro di due tavole, grottesco e tenerissimo subito dopo. Non c’è ancora il controllo chirurgico del Furuya più maturo, ma forse è proprio questo il bello. Qui dentro si sente il disordine vitale di un autore che disegna come se avesse paura di marcire fermo.

Poi arriva Acqua purissima, racconto che chiude de facto l’opera. E lì il libro cambia pelle. L’ultima storia della raccolta è una piccola meraviglia malinconica. Ai, sorella maggiore in coma da anni, si risveglia improvvisamente durante un’estate immobile, mentre i genitori sono via e la sorella minore resta da sola a badare a lei. Ma il tempo, per Ai, si è spezzato: il corpo è quello di una ragazza adulta, neodiciottenne, bellissima, mentre la mente è rimasta quella di una bambina di dieci anni. Ed è proprio questa frattura a rendere il racconto così struggente.

Ai è impulsiva, luminosa, spericolata nel modo innocente dei bambini. Vuole uscire, vedere cose, infilarsi dappertutto. La sorellina invece è l’esatto contrario: chiusa, seria, impaurita. Una ragazzina già vecchia, già educata ad avere paura.

Il cuore del racconto arriva quando Ai la trascina in un vicolo malfamato della città, uno di quei posti che gli insegnanti le avevano sempre detto di evitare. Un budello sporco, soffocante, pieno di degrado urbano. Ma sotto quella crosta lurida da carruggio di quint’ordine la città nasconde un segreto assurdo: una vecchia linea della metropolitana abbandonata anni prima perché una vena d’acqua sotterranea aveva invaso le gallerie. E lì sotto, nel ventre marcio della città, esiste una gigantesca piscina naturale di acqua purissima.

È un’immagine bellissima, potente e malinconica, perché dentro c’è già tutto Furuya. L’idea che nel sudiciume possa nascondersi qualcosa di incontaminato. Che sotto il cemento, sotto la paura, sotto il mondo adulto, possa ancora esistere uno spazio libero.

Ai riesce a trovarlo proprio perché è rimasta bambina. La sorellina invece deve ancora imparare a guardare davvero. E in quell’unico giorno insieme non riceve soltanto un’avventura: riceve un modo diverso di stare al mondo.