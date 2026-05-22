Eravamo al party con Mick Jagger a Stromboli sospeso dalla polizia per colpa della musica, e vi raccontiamo cosa è successo. Il reportage

Mesi di lavoro vero. Di sudore, sorrisi, ghiaccio, piatti, vino, corse e resistenza umana ai limiti del miracolo pagano. Andrea e Micaela, i gestori, a tenere insieme il caos cosmico del locale. Sofia, la nostra spina dorsale in forma umana, cameriera inossidabile che potrebbe sopravvivere a un’eruzione servendo cocktail con grazia. Matteo, il barman più cool e rilassato del pianeta, Mario, chef Momoa, gigantesco sacerdote della cucina vulcanica, Sally, il nostro lavapiatti senegalese, silenzioso e impeccabile come certi eroi che non finiranno mai nelle foto ufficiali. Ed io, la libraia psicomagica e psichedelica che è riuscita anche a vendere un bellissimo libro a Mick Jagger, tra un mezcal e una chiacchiera. Persino i gatti - Accio, Bella e Settembre - sembravano percepire che stava accadendo qualcosa di speciale. Nami e Minù giravano tra i tavoli come piccole divinità canine eoliane. E soprattutto: non era un rave. Non c’erano devastazione, delirio o chissà quale Babilonia tossica partorita dall’immaginario impaurito di certa amministrazione da sagra triste. Era una piccola festa gioiosa tra amici. La produzione. Gli isolani che hanno lavorato al film. Tecnici, attori, comparse, persone dell’isola. Il grande produttore americano della Indian Paintbrush - gente che produce cinema vero, di quello che il mondo guarda davvero - seduto serenamente sotto le stelle insieme a pescatori, camerieri, libraie, cuochi e curiosi. E fatalità, seduto lì in mezzo, c’era anche Paolo Sorrentino. Due premi Oscar, Mick Jagger, il vulcano acceso, una comunità intera che celebrava mesi di lavoro e una produzione che ha restituito dignità cinematografica all’isola… e alle 00.10 arriva la grande battaglia contro una cassa bluetooth. Con relativa sanzione da 1032 euro comminata a chi da mesi - anzi anni - lavora nel e per il territorio, cercando di tenere viva un’isola che troppo spesso viene amministrata come un fastidio burocratico invece che come un patrimonio umano e culturale unico al mondo. Ed è forse questa la cosa che continua a sfuggire a chi governa le Eolie come se fossero ancora un feudo rancoroso degli anni Cinquanta: la magia non cade dal cielo. La magia si costruisce. Con il lavoro. Con il caos. Con le litigate, le risate, le corse, le ustioni da cucina, i turni infiniti, i bicchieri rotti, i libri venduti, i cocktail shakerati mentre il vulcano fuma dietro il bancone.