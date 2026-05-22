Cos’è successo al ristorante dell’Auditorium? Chiuso nel 2025, i lavoratori licenziati scrivono al sindaco Gualtieri, a Libonati e a Ranucci senza ricevere risposta. E intanto la Fondazione pubblica una nuova manifestazione d’interesse senza tutele

“Da quando è arrivata la coppia d’oro dell’Auditorium, Ranucci e Libonati, li avremo visti sì e no due volte”. Ai lavoratori del ristorante SparTito, l’unico ristorante della Fondazione, chiuso da luglio del 2025, suona strano. Perché, ci raccontano, erano abituati diversamente: “Le gestioni precedenti si curavano di noi, avevamo nei nostri confronti un’attenzione continua, a partire da José Ramón Dosal (2015-2020), passando per Daniele Pitteri (2020-2024). Ci dicevano di stare tranquilli perché in ogni eventuale cambio di gestione la causa sociale sarebbe stata inserita”. Andiamo con ordine.

Come vi abbiamo raccontato, al centro di questa storia c’è la Fondazione Musica per Roma, dal 2024 guidata dall’ex senatore Pd Raffaele Ranucci (sì, quello della barca nazista) e da una figura non presente nello Statuto originario, la Coordinatrice generale Marina Libonati, che da almeno venticinque anni lo affianca in varie attività, prima all’Eur S.p.a. e poi all’Holiday Inn, l’albergo a Roma Sud che nel 2012 maturò un debito di 30 milioni (in quell’occasione, come riportarono Il Fatto quotidiano e Roma Today, i sindacati accusarono la società di Ranucci, la Sidim Srl, di aver tamponato il problema decurtando la retribuzione dei lavoratori di 3.600 euro quell’anno, soldi che sarebbero poi stati restituiti senza interessi). L’ente gestisce la Casa del Jazz e l’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, all’interno del quale sono presenti un bar e un ristorante e dove è possibile ospitare degli eventi con catering. Dei servizi di catering e caffetteria vi stiamo parlando da settimane e continueremo a farlo, perché la vicenda che coinvolge la Palombini Srl, vincitrice della manifestazione ora oggetto di ricorso al Tar del Lazio, e la Fondazione è molto strana. Della chiusura e del nuovo affidamento del ristorante, invece, vi parliamo in questo articolo.