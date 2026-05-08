Inchiesta Auditorium, la bomba dei sindacati contro la Fondazione Musica per Roma e l'ad Raffaele Ranucci: “Quadro medico dei lavoratori preoccupante, lo diciamo da mesi ma nessun riscontro”

Il punto più grave riguarda la salute mentale e fisica dei dipendenti. Secondo il sindacato, il report redatto dal medico competente al termine delle visite periodiche avrebbe fotografato una situazione allarmante: livelli di stress lavoro correlato fuori norma, criticità che la FILCAMS dice di aver segnalato da mesi senza ricevere ascolto. La lettera è esplicita: il report avrebbe restituito “un quadro particolarmente preoccupante rispetto al tema dello stress lavoro correlato, confermando criticità che la scrivente Organizzazione Sindacale aveva già puntualmente segnalato nei mesi scorsi senza che tali segnalazioni trovassero il necessario ascolto da parte della Fondazione”. Si parla anche di una risposta annunciata ma mai concretizzata: “La Fondazione starebbe valutando l'attivazione di un livello di attenzione specifico sul tema, anche attraverso il coinvolgimento di uno specialista. Tuttavia, a distanza di quasi un mese dalle decisioni assunte in tal senso, non ci risulta ancora alcuna concreta iniziativa effettivamente avviata”. Per il sindacato, i tempi di risposta istituzionale non sono accettabili: il benessere “non può essere affrontato con tempi dilatati o con interventi meramente formali”.

Il secondo fronte riguarda l'organizzazione delle ferie estive. La Fondazione avrebbe deciso, secondo il sindacato unilateralmente e senza alcun confronto preventivo, di imporre 15 giorni consecutivi di chiusura aziendale, da coprire obbligatoriamente con ferie dei lavoratori.“Negli anni precedenti,” si legge nel comunicato, “non si era mai ecceduto il limite di 13 giorni programmati”. Quindici giorni significano, di fatto, più della metà del monte ferie annuale bruciato in un'unica soluzione, senza nemmeno applicare la logica dello smaltimento progressivo delle ferie arretrate: la Fondazione, si legge nella lettera, sembrerebbe voler attingere prioritariamente alle ferie maturande del 2026, “anziché procedere preventivamente allo smaltimento delle ferie arretrate già maturate”. Una scelta che, secondo la FILCAMS, incide “significativamente sulla vita lavorativa e personale delle lavoratrici e dei lavoratori”. Il terzo punto riguarda invece il Contratto Integrativo Aziendale, il CIA, prossimo alla scadenza. Il sindacato chiede formalmente l'apertura di un tavolo negoziale e, nel frattempo, che l'accordo attuale resti in vigore fino alla firma del nuovo testo: una clausola standard nella prassi sindacale, ma che qui assume il sapore di una richiesta urgente in un clima di comunicazione quasi interrotta. La FILCAMS ricorda che questa non è la prima lettera inviata sul tema: già a gennaio 2026, con la comunicazione del 22 gennaio, erano stati sollevati gli stessi argomenti. Quella lettera, scrivono, è “rimasta ad oggi priva di riscontro nonostante i ripetuti solleciti avanzati dalle RSA”.

Qualche giorno fa, dopo l’attenzione mediatica rivolta all’Auditorium, i sindacati, come vi avevo raccontano in esclusiva qui, avevano già chiesto una convocazione urgente all’ad Ranucci e al sindaco Gualtieri. La domanda è: cosa deve succedere perché la questione spinga il sindaco a esprimersi sulla vicenda?