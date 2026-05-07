Inchiesta Auditorium di Roma, il caso della Coordinatrice generale Marina Libonati: la sua nomina è un mistero. Risponde direttamente a Ranucci, ma nel sito della Fondazione è un fantasma

Vi abbiamo iniziato a raccontare cosa sta succedendo nella Fondazione Musica per Roma, l’ente che gestisce l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone nella Capitale. Dopo la notizia data da Il Tempo abbiamo approfondito i due casi al centro della cronaca, quello del ristorante SparTito, la cui chiusura a luglio del 2025, secondo alcuni dipendenti, aveva portato al licenziamento in tronco e senza preavviso del personale, e quello riguardo all’affidamento dei servizi di catering e caffetteria all’interno dell’Auditorium, incarichi ottenuti dopo aver vinto una manifestazione di interesse dalla Palombini Srl, una delle realtà più importanti nel settore, a Roma e non solo.

Mentre l’unico ristorante sotto la Fondazione rimane ancora chiuso, nonostante sia stata vinta una gara dalla A.R.P. Food & Hospitality S.r.l. (stando al Tempo, che non fa tuttavia i nomi, la società vincitrice si sarebbe tirata indietro viste le polemiche intorno alla gestione della Fondazione), il caso Palombini/Fondazione è finito al Tar, che si esprimerà a inizio giugno dopo aver valutato il ricorso di una delle altre società, di cui vi avevamo già parlato, che accusa la Fondazione di non voler fornire la documentazione necessaria per valutare come si è proceduti a scegliere la società vincitrice.