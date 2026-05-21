La lezione dei "Cesaroni" su Canale 5 non è bastata, ora la Rai pensa a riesumare anche "Un Medico in Famiglia"

Ma i motivi dell'insuccesso, e sono gli stessi in cui potrebbe incappare lo stesso Medico in Famiglia, sono anche altri: l'assenza di personaggi storici della serie, i buchi di trama rispetto all'ultima stagione andata in onda, il pubblico che è cambiato. Specie considerando il fatto che si tratta di quelle serie andate avanti per stagioni e che, per tenere alta l'attenzione del pubblico, hanno finito per diventare delle soap, con trame in cui gli spettatori non riconoscevano più i personaggi. Da Lele Martini che potrebbe non essere il padre (biologico) di Annuccia, alla figlia di Giulio Cesaroni finita nel dimenticatoio ora che la squadra è tornata alla Garbatella.

Riprendere in mano serie vecchie, ricordando il successo delle prime stagioni e dimenticando il calo dei finali, difficilmente si rivela una buona idea. Perché è sempre da quei finali che le storie ripartono; è lì che i personaggi avevano lasciato il pubblico. E un pubblico cresciuto, passato l'effetto di ritrovare i vecchi amici, quanto ci metterà ad accorgersi che mentre lui è evoluto, i vecchi amici sono rimasti lì dov'era lui anni fa? Oppure ancora peggio, sono cambiati pure loro, ma non in meglio?