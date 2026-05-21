Chi sono le veline de L'Eredità? Linda Pani e Greta Zuccarello, le Professoresse di Marco Liorni: dalla danza alla tv, passando per Miss Italia e l'Isola dei Famosi

"Velina". Una parola e un intero pezzo di storia televisiva italiana racchiuso dentro. Nasce con Striscia la Notizia — il tg satirico di Antonio Ricci che dal 1988 ha colonizzato il preserale di Canale 5 — dove le veline erano letteralmente le ragazze che portavano i foglietti con le notizie ai conduttori. Poi qualcosa è cambiato: le veline hanno iniziato a ballare, il pubblico ha iniziato ad amarle, e il termine si è staccato dal bancone di Striscia per diventare un sostantivo comune. Oggi "velina" in Italia non indica più solo quelle di Canale 5: indica qualsiasi figura femminile decorativa e danzante che affianca un conduttore in studio. Un archetipo televisivo, una categoria culturale, quasi un mestiere codificato. Con tutto il bagaglio di luoghi comuni che si porta dietro, e che spesso non rende giustizia a chi quella "categoria" la abita. A L'Eredità però non sono semplici veline, si chiamano "Professoresse", non solo corpi ma un cervello funzionante. Le due Professoresse che ogni sera animano il preserale di Rai 1 accanto a Marco Liorni sono Linda Pani e Greta Zuccarello. Veline, secondo il vocabolario pop. Ma anche: un'attrice e speaker radiofonica trilingue e una ballerina classica che ha danzato a New York e sopravvissuto all'Honduras. Ecco chi sono davvero.
Linda Pani: dalla laguna di Venezia a Rai 1
Veneziana di nascita, trevigiana d'adozione, Linda Pani è una delle presenze più fresche e poliedriche del piccolo schermo. Diplomatasi al liceo linguistico, parla correntemente inglese, spagnolo e russo. Il suo debutto nel mondo dello spettacolo risale al 2017, quando partecipa a Miss Italia su La7, aggiudicandosi la fascia di Miss Italia Social e Miss Equilibria. Proprio il concorso di bellezza le apre le porte della recitazione: si forma alla Actor's Planet di Rossella Izzo e inizia a collezionare ruoli televisivi. La si vede nella fiction Canale 5 "Luce dei tuoi occhi" al fianco di Anna Valle e Giuseppe Zeno, e in "Eppure cadiamo felici" su RaiPlay. Nel 2024 partecipa al film Albatross sulla vita del giornalista Almerigo Grilz.
Ma non è il tipo da aspettare i set: nel frattempo costruisce una carriera radiofonica su Radio 105, dove conduce "Tutto bene", compare tre volte a Capodanno in Musica su Canale 5 e nel 2022 calca il red carpet del Festival del Cinema di Venezia per la Rai. Oltre ad essere uno dei volti de L'Eredità dal 2024.
Greta Zuccarello: dalla San Francisco Ballet School all'Isola dei Famosi
Greta Zuccarello ha dedicato la sua vita alla danza, perché prima di essere una showgirl è soprattutto una ballerina professionista. Anche lei trevigiana, a 5 anni inizia con la ginnastica artistica a livello agonistico, ma a 10 scopre la danza e non la lascia più. A 14 anni vince una borsa di studio all'Opus Ballet di Firenze, a 16 molla tutto e vola negli Stati Uniti dove viene ammessa alla prestigiosa San Francisco Ballet School. Da lì si trasferisce a New York, dove ottiene il posto di principal dancer in una rinomata compagnia: «Mi sembrava un sogno irrealizzabile», ha raccontato.
Rientrata in Italia, la sua carriera televisiva decolla: entra nei corpi di ballo di Tale e Quale Show, Ciao Darwin e The Voice Kids. Nel mondo della moda, nel 2017 diventa angelo di Victoria's Secret e l'anno seguente posa per Yamamay. Nel 2024 accetta la sfida più insolita: partecipa come concorrente alla diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, condotta da Vladimir Luxuria, dove viene eliminata al 45° giorno. Subito dopo il reality, supera i provini per L'Eredità e prende posto al fianco di Linda Pani e Marco Liorni.