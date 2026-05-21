Chi sono le veline de L'Eredità? Linda Pani e Greta Zuccarello, le Professoresse di Marco Liorni: dalla danza alla tv, passando per Miss Italia e l'Isola dei Famosi

Greta Zuccarello ha dedicato la sua vita alla danza, perché prima di essere una showgirl è soprattutto una ballerina professionista. Anche lei trevigiana, a 5 anni inizia con la ginnastica artistica a livello agonistico, ma a 10 scopre la danza e non la lascia più. A 14 anni vince una borsa di studio all'Opus Ballet di Firenze, a 16 molla tutto e vola negli Stati Uniti dove viene ammessa alla prestigiosa San Francisco Ballet School. Da lì si trasferisce a New York, dove ottiene il posto di principal dancer in una rinomata compagnia: «Mi sembrava un sogno irrealizzabile», ha raccontato.

Rientrata in Italia, la sua carriera televisiva decolla: entra nei corpi di ballo di Tale e Quale Show, Ciao Darwin e The Voice Kids. Nel mondo della moda, nel 2017 diventa angelo di Victoria's Secret e l'anno seguente posa per Yamamay. Nel 2024 accetta la sfida più insolita: partecipa come concorrente alla diciottesima edizione de L'Isola dei Famosi, condotta da Vladimir Luxuria, dove viene eliminata al 45° giorno. Subito dopo il reality, supera i provini per L'Eredità e prende posto al fianco di Linda Pani e Marco Liorni.