Che cosa resta de "La vita di Adele"? A Cannes il film con Léa Seydoux fa ancora incaz*are tutti

Di tutto questo è tornata a parlare recentemente la stessa Léa Seydoux, intervistata dal giornalista culturale Augustin Trapenard. Le sue parole sono state molto dure: “A volte ci sono sguardi che ti mettono a disagio. La vita di Adèle era uno di quelli. Anzi, era proprio questo l’aspetto più difficile durante le riprese. Era una forma di molestia psicologica. È estremamente duro lavorare con registi manipolatori. Ovviamente tutti i registi dirigono gli attori per ottenere qualcosa, ma lì si trattava di vera molestia psicologica ed è stato molto duro”.

Parole che fanno riflettere. La vie d’Adèle, da amante del fumetto da cui è tratto, Le bleu est une couleur chaude di Jul Maroh, è un film che ho amato molto fin dalla sua uscita. Dopo aver conosciuto certi retroscena ho fatto fatica a riguardarlo con lo stesso sguardo. Eppure, col tempo, sono tornato a considerarlo per ciò che resta: un grande film. Perché Kechiche riesce a raccontare l’amore in tutta la sua complessità, e quando l’amore è autentico raramente è privo di dolore. La sua regia segue la crescita emotiva e sentimentale di una ragazza giovanissima con un’intimità quasi sconvolgente.

La vie d’Adèle è prima di tutto un racconto di formazione, umano e sentimentale insieme, capace di restituire desiderio, smarrimento, scoperta e vulnerabilità con una naturalezza impressionante. E le due attrici, sullo schermo, sembrano vivere quel rapporto con una verità rara.

Poi certo, quello che sarebbe accaduto dietro la macchina da presa lo abbiamo scoperto soltanto dopo. Ma, almeno a mio avviso, questo non cancella il valore artistico dell’opera.