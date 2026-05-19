Quando lo scorso anno Canale 5 ha messo mano al palinsesto spostando Paperissima Sprint nel primo pomeriggio di Italia 1 e inserendo al suo posto La Ruota della Fortuna e riscuotendo il successo che, in effetti, il game show ha ottenuto, la lezione era un'altra. Non tanto che la concorrenza si era trovata sguarnita da Affari Tuoi, quanto piuttosto che anche in estate esiste il pubblico televisivo.

Con il nuovo access prime time infatti, la rete Mediaset aveva intercettato un pubblico che è vivo e lotta insieme a noi: a dimostrazione che l'idea per cui i mesi estivi siano una grande vacanza in cui la gente spegne la tv perché esce, è fondamentalmente sbagliata. Perché banalmente, in estate si lavora proprio come in inverno; perché in estate c'è gente sola davanti alla tv esattamente come accade nei mesi più freddi.

Il cambio palinsesto di Canale 5 dunque, non era solo questione di spazi pubblicitari da vendere: era anche, e soprattutto, questione di telespettatori da intercettare e a cui rendere giustizia, offrendo loro un prodotto che non sia qualcosa di già visto o uno scarto di programmazione.