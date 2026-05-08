Sanremo ha rotto il ca*zo: dopo "Sanremo Top" e "Canzonissima", Rai 1 continua a sfruttare il Festival anche a maggio. Ma davvero servono due prime serate per le cover?

Quasi non ci si crede: per due giovedì di maggio, Rai 1 rifilerà al suo pubblico due serate a tema Sanremo. Ancora? Si. Ma non è nemmeno questo il punto: la notizia vera è che il tema centrale di queste serate non è nemmeno il Festival in sé, ma addirittura le sue cover. Perché è su questo che si basa la celebrazione festivaliera di MilleunaCover Sanremo, in onda venerdì 8 e 15 maggio sulla prima rete Rai: performance e racconti dei protagonisti che si sono esibiti all'Ariston rivisitando un brano altrui. Un appuntamento fisso dal 2015, quando il direttore artistico Carlo Conti introdusse le cover dedicando loro la serata del venerdì e trasformandola in una gara a sé, capace di spostare gli equilibri della kermesse in attesa di scoprirne il vincitore.
Così, dopo le due puntate di Sanremo Top e il riciclo di concorrenti a Canzonissima, prosegue l'onda lunga di Sanremo 2026 che, da febbraio, in tv arriva fino a maggio: l'estate si avvicina, ma la kermesse continua ad essere contenuto da cavalcare e a cui attingere.
Non a caso, tra le cover che rivedremo, proprio quella di The lady is a tramp di Ditonellapiaga e Tony Pitoni nell'ultima edizione.
Si sente puzza di TecheTecheTè in questo MilleunaCover Sanremo: già lo scorso anno infatti, proprio in questo stesso periodo, Rai 1 aveva trasmesso due puntate speciali in prima serata per celebrare i 70 anni dell'azienda. I filmati delle teche si alternavano ai video inviati dagli stessi volti della Rai, trasformando un'intera prima serata in riempitivo. La forza di TecheTecheTè infatti, erano proprio il montaggio e la durata adatta per un access prime time che, snaturato e allungato il programma, aveva fatto precipitare Rai 1. Per la cronaca: in quanto ad ascolti, le due puntate avevano ottenuto rispettivamente l'11,8 e l'11,9% di share (1milione 752mila e 1milione 774mila telespettatori).
Analogamente poi, sono già partite di nuovo le repliche de Il Commissario Montalbano: è ancora maggio, eppure la tv pensa già alle vacanze. Questo nonostante lo scorso anno, Mediaset abbia dimostrato che, se cercati e coltivati, i telespettatori sono davanti alla tv anche in estate: è quello che è successo con La Ruota della Fortuna. A quanto pare però, il messaggio è stato recepito in altri termini: la sfida con Affari Tuoi.
Adesso, a un anno di distanza, ci ritroviamo di nuovo a maggio con Montalbano in replica e i filmati d'archivio della Rai, però tutti a colori perché ci racconteranno gli ultimi undici anni di Sanremo. Ma davvero servono due prime serate per omaggiare addirittura delle cover? Ma davvero la televisione pubblica pensa di riempire due venerdì al risparmio, quando la stagione non è nemmeno ancora finita? Praticamente, la cover di una prima serata televisiva.