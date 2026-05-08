Sanremo ha rotto il ca*zo: dopo "Sanremo Top" e "Canzonissima", Rai 1 continua a sfruttare il Festival anche a maggio. Ma davvero servono due prime serate per le cover?

Si sente puzza di TecheTecheTè in questo MilleunaCover Sanremo: già lo scorso anno infatti, proprio in questo stesso periodo, Rai 1 aveva trasmesso due puntate speciali in prima serata per celebrare i 70 anni dell'azienda. I filmati delle teche si alternavano ai video inviati dagli stessi volti della Rai, trasformando un'intera prima serata in riempitivo. La forza di TecheTecheTè infatti, erano proprio il montaggio e la durata adatta per un access prime time che, snaturato e allungato il programma, aveva fatto precipitare Rai 1. Per la cronaca: in quanto ad ascolti, le due puntate avevano ottenuto rispettivamente l'11,8 e l'11,9% di share (1milione 752mila e 1milione 774mila telespettatori).

Analogamente poi, sono già partite di nuovo le repliche de Il Commissario Montalbano: è ancora maggio, eppure la tv pensa già alle vacanze. Questo nonostante lo scorso anno, Mediaset abbia dimostrato che, se cercati e coltivati, i telespettatori sono davanti alla tv anche in estate: è quello che è successo con La Ruota della Fortuna. A quanto pare però, il messaggio è stato recepito in altri termini: la sfida con Affari Tuoi.