I vecchi hanno rotto il caz*o? Julio Velasco al Basement contro le critiche ai giocatori che sbagliano perché sono troppo giovani: "Non è un difetto, è una virtù"

In una società che guarda con tanto sospetto ai giovani, di conseguenza, anche gli allenatori si trovano in difficoltà, perché sanno che ogni errore verrà criticato. Questo avviene non solo nel calcio, ma anche nella pallavolo: eppure gli allenatori sono tali proprio per affinare il talento e la tecnica dei cosiddetti "diamanti grezzi".

"Sento dire spesso di un calciatore che è bravo di testa, calcia bene, però è giovane. Come un difetto", racconta: essere giovani invece è una virtù, non è un difetto. Per lo sport semmai, un difetto è essere vecchio: si dovrebbe dore che "Quel calciatore è bravo, però ha 35 anni" e non il contrario.

Del resto, siamo la società più vecchia del mondo dopo il Giappone, e questo vorrà pur dire qualcosa, ironizza Velasco che è argentino ma gli italiani li capisce benissimo.