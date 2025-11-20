In passato Velasco ha lavorato anche nel calcio, alla Lazio e all’Inter, “esperienze molto ben remunerate, va detto”. In quei contesti ha trovato maggiori difficoltà. Per esempio, “quando un giocatore è in declino, non è che (le società, ndr) non capiscono che è il momento di venderlo, ma sono i tifosi che sono affezionati”. Come si è trovato Velasco in Iran, già in mano al regime degli ayatollah? “Io ho vissuto in prima persona, in Argentina abbiamo organizzato il Mondiale sotto la dittatura militare”. E fa un passo oltre: “Credo sia sbagliato chiedere sempre allo sport di boicottare”, anche sfruttando, aggiunge Costa, “la pavidità della politica”. Infatti, in Iran, Velasco ha chiesto di “non aver nessun rapporto politico” (per questo, dopo la vittoria dei Giochi d’Asia, non si presentò da Ahmadinejad). I leader, invece? Velasco è l’emblema della guida efficace. Ma come fa? Qual è il suo “segreto”? Sempre il pragmatismo, “ma uno le cose deve saperle davvero”: “Se a uno dici: ‘Fai così che è meglio’, lui lo fa e va meglio, allora dice: ‘Ah, questo lo ascolto, perché funziona’”. Parlare in generale, senza cioè dare consigli con un riscontro pratico, può persino avere un effetto contrario e minare l’autorevolezza del leader. E certo, vanno bene le discussioni, gli spogliatoi “aperti” e il confronto. Ma i ruoli sono i ruoli, e il capo deve decidere. “Ci sono altre cose che invece comandiamo”, dice Velasco, “questo è così perché è così, perché io ho determinato che sia così, sennò passiamo tutto il giorno a parlare invece che a fare”. A volte, invece, la guida rischia di avvicinarsi troppo, e “e di essere come il papà che si mette a ballare alla festa della figlia quindicenne”. Qui sta “l’essenza della squadra”, “il rapporto tra i ruoli”. Altro errore: “Non è vero che in una squadra non ci sono interessi individuali”. Cosa intende qui Velasco? “Alcuni miei colleghi presentano lo spirito di squadra come un ambiente quasi ideale, dove non ci sono interessi individuali. La frase che usano molti allenatori di calcio: quando l’io diventa noi, allora ci siamo. L’io non diventa mai noi”. Semmai le cose funzionano “quando l’interesse collettivo, ossia il raggiungere l’obiettivo, è così importante che controlla gli interessi individuali, che comunque sussistono”. Quando si arriva alla vittoria, però, c’è un rischio: credere di aver trovato la verità. Ogni sport lo dimostra bene: vincere la seconda volta è sempre più difficile. Perché “non c’è niente di più effimero della vittoria”. Gli stessi metodi e ragionamenti che hanno portato al primo successo potrebbero invece non funzionare il momento successivo. Un atteggiamento, questo sì, anche politico: “Io mi considero una persona di sinistra, però mi trovo spesso a disagio con molte altre persone di sinistra, perché non parliamo mai di proporre cose che funzionino se non cose che sono giuste. Mettiamo la bandiera, ‘io sono buono’”. Anni fa, infatti, venne fortemente criticato per aver ammesso l'efficacia della comunicazione di Silvio Berlusconi (“un fuoriclasse”): “Se io non riconosco la forza dell’avversario commetto il primo errore. Per battere una squadra devo riconoscere i punti forti e i punti deboli”. Il che non vuol dire, chiaramente, che Velasco fosse d'accordo con Berlusconi. Da allenatore è diverso, dato che “devo ottenere vittorie, non consensi”. Prendere nota, quindi, indipendentemente dal proprio mestiere. “Il problema non è sbagliare, ma non avere feedback”. In chiusura Costa chiede: “Qual è il prossimo obiettivo?”. Per lui che ha vinto tutto, è complicato darsi nuovi stimoli, ma lo fa perché “è un privilegio lavorare con i giovani”, e poi: “io ho bisogno del gruppo, ma non i giocatori, dello staff… ho bisogno di confronto”.