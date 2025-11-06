Quindi il PD ha vinto le elezioni a New York? Amara esegesi di una sinistra che sventola ogni bandiera tranne quella Italiana (e “della sinistra”)

L’ultima gratificazione emotiva? Proprio il trionfo mediatico per il neo-eletto sindaco di New York, rapidamente sbalzato a icona anti-Meloni. Poco importa che, spulciando anche con superficialità e da sopra il water le cronache americane, emerge che il signor Mamdani è un figlio di scuole private da decine e decine di migliaia di dollari, cresciuto in ambienti ultrabenestanti, con genitori inseriti nelle cerchie accademiche e artistiche internazionali (tipo Elly Schlein per intenderci). Insomma, niente che sia minimamente di sinistra. E pure niente che sia minimamente “sogno americano”. Però è musulmano, gli sta sulle palle Trump, non è quello che avrebbe votato la Meloni se fosse stata americana e “allora viva Mamdani e dateci una bandiera che la sventoliamo contenti”. Senza farsi una domanda: se la sinistra fosse stata ancora tale, avrebbe preso in mano l’effigie patinata di Mamdani o, piuttosto, la bandiera dei domestici e della servitù in mezzo a cui uno così è sicuramente cresciuto? A prescindere da Trump, dalla Meloni, da Salvini e da “aiuto, aiuto, stanno tornando i fascisti”. Eppure sarebbe stato un piccolo atto di materialismo, e non altro, l’ennesimo, miserabile selfie identitario.

Che poi, per fortuna, anche la sinistra ha due mani. Perché non c’è stato il tempo di finire di sventolare la bandiera di Mamdani che è toccato prendere quella della Libia, quel Paese che fino a pochi mesi fa era l’inferno e adesso, invece, è il paradiso. Il riferimento? Sì, è all’arresto di Almasri. Manette accolte a sinistra come trionfo morale e subito trasformato in occasione per sventolare, appunto, la bandiera libica contro l’Italia (che non è piùun paese libero e fortemente a rischio per quanto riguarda pure la libertà di parola, cit). Senza alcun dubbio – o almeno umana curiosità – sulla possibilità che una regia diplomatica avesse a suo tempo permesso il tanto criticato rientro dell’uomo proprio dall’Italia, magari prevedendo (o sapendo= che prima o poi sarebbe stata la Libia a arrestarlo. Però che fai, non ti indigni? Non sventoli una bandiera? L’indignazione con una bandiera in mano è più fotogenica del dossier politico: meglio urlare “scandalo” che andare a capire e studiare le dinamiche.