Cerchiamo di documentarci attorno all’inchiesta di Equalize. Perché? Perché potrebbe aiutarci a rimorchiare. Ne sei sicuro? Certo, è una vicenda così misteriosa che ci si potrebbe fare un film. Sì, però è pure estremamente complicata non trovi? Questo è anche vero. Prima forse occorre fare un bel ripasso. E va bene. Chi è Enrico Pazzali? È il capo di Equalize? Circa, il socio di maggioranza, e al tempo stesso ex presidente della Fondazione Fiera di Milano. Okay, andiamo avanti. Cosa ha fatto Pazzali? Pazzali, secondo l’accusa, avrebbe ordito grazie all’aiuto di Carmine Gallo – ex poliziotto – e Simone Calamucci – informatico responsabile della piattaforma Equalize – un sistema di dossieraggio a scopo di lucro nei confronti di personaggi pubblici di qualsiasi tipo, dai politici agli imprenditori, ecce cc. Samuele, non Simone. Vabbé dettagli, Samuele. Comunque, come facevano ad ottenere queste informazioni? Attraverso l’accesso abusivo a banche dati del Sistema di indagine delle forze dell’ordine (l'Sdi) e Beyond. Ma sei sicuro che questa storia possa interessare ad una tipa? Ma certo, è talmente intrigante che pure io che te ne parlo, che non sono certo un bel fusto, sto riuscendo nell’intento di farti leggere fino in fondo questo articolo. In realtà sono ancora qui perché non ho niente di meglio da fare. Aspetta, adesso ti dimostro che può essere utile a rimorchiare conoscere questa storia. Adesso vado da quella biondina che se ne sta seduta lì su quella panchina e con la scusa di Equalize attacco bottone. (Si avvicina alla vittima)