Le unghiate di Francesca Pascale su Schlein e Silvia Salis: "La Schlein è solo un brand. L'altra solo un'amministratrice". E stasera è su Sky per la docuserie "Orgoglio e Pregiudizio"

A proposito di Pride: la leader della sinistra, Elly Schlein, è diventata per molti un simbolo. Ti riconosci nelle sue battaglie?

«No. Per i diritti civili hanno fatto di più Matteo Renzi e Monica Cirinnà. La Schlein è un brand, tutta facciata. Va ai Pride, ma anche io ci vado. Mi sembra faccia solo questo. I diritti non sono marketing, e temo che la politica li stia usando come gadget elettorali».

Tu invece hai scelto una strada molto diversa: quella del centro, del liberalismo. Si è molto parlato di Matteo Renzi e Silvia Salis. Pensi ci sarà una alleanza tra i due. E la Pascale avrà un ruolo, come mi pare le chiedono in tanti.

«Silvia Salis ha una storia diversa dalla mia: lei è un’amministratrice. Matteo Renzi, Luigi Marattin, Mara Carfagna… l’Italia è piena di figure validissime che rappresentano il Paese moderato. Ma vengono tenute ai margini per colpa delle segreterie e dei giochi di potere.

Bisognerebbe cambiare la legge elettorale, ma non lo faranno mai: non andranno contro i loro stessi interessi. Queste personalità dovrebbero federarsi, creare un fronte comune del buon senso».

Viviamo immersi nella digitalizzazione. I social amplificano tutto: l’odio, i pregiudizi, ma anche la visibilità. Che ruolo ha oggi la rete nelle battaglie civili?

«Sono d’accordo con Marina Berlusconi: in un mondo dominato dall’algoritmo, dovremmo tornare a leggere. La digitalizzazione non è né buona né cattiva, dipende da come la usiamo. Ma se smettiamo di pensare, di leggere, di ragionare, diventa una dittatura del consenso. E quella è la morte della libertà».