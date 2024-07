Francesca Pascale entra in politica? “Se Forza Italia si unisce al Pd…” L’abbiamo intervistata in Sicilia e ci ha detto tutto. Vuoi vedere che Dagospia…

“Il mio sogno è vedere Forza Italia, il mio partito di riferimento, con il Pd. E sì, sarei disposta a entrare in politica in prima persona”. Ce lo dice Francesca Pascale in una sala di Palazzo Trigona, a Noto, a latere del talk “Riflessioni sulla Transizione”, organizzato da Giulia Borghese per il Val di Noto Summer Pride. Ma andiamo con disordine. Io d’estate non esco. Esco solo se mi chiama Giulia Borghese, la regina delle notti noticiane (diffidate dalle imitazioni). Così, mentre mi sto facendo la doccia col tubo insieme ai cani e ai gatti, Giulia mi chiama e mi dice del suo talk, alle 18,30 e io penso 18,30 più Noto e inizio a sudare sotto il tubo. Sudano anche i cani e i gatti al solo pensiero. Ma sono un attivista eteropuppo e poi c’è l’aperitivo e poi la festa a mare e allora dico ai cani e ai gatti: “Io vado. Vi lascio qualcosa pronto nel frigo”. Mi vesto con i pantaloncini scoloriti, la maglietta coi buchi (io le magliette d’estate le strappo così circola l’aria), le flip flop e aspetto mio cugino Santi che dovrebbe venire a prendermi se si sveglia. Santi è alto come me, con la panza come me e al Pride sembreremmo una coppia di “bear”. Penso se sia il caso di mettermi l’ombretto. I gatti e i cani mi dicono: “Ma non sei etero?”. Rispondo: “A parte il fatto che d’estate sono asessuale e asessuato, io sono eteropuppo, cioè etero attivista Lgbtqa+/xy:E=mc2”. Le bestioline mi dicono: “Ma fai come minchia vuoi”. Poi arriva Santi e mi dice: “Ma come minchia sei vestito?”. Arriviamo a Noto. Mi sono cambiato e sembro in pigiama. Fa caldo. Non è una notizia ma mi piace lamentarmi. Giulia indossa una splendida longuette e ci sono altri ospiti e si fanno due chiacchiere e io incontro Antonio “la Peluche” Ferrarotto, una istituzione gaia a Catania, cresciuto politicamente dalle colonne del movimento Giovanni Caloggero e Dario De Felice. “L’anno scorso hai combinato un macello con il reportage da Marianelli (la spiaggia pupponudista con tendenza battuage). Abbiamo dovuto fare una direzione dell’Arcigay per difenderti”. Gli dico: “Non ci sono più i puppi di una volta”. Comunque quel reportage lo hanno letto tutti e a tutti è piaciuto e si sono divertiti a leggerlo però poi non lo dicono perché ancora il coming out della risata è visto male. Inizia il talk ed è interessante. Che le medicine per la transizione non le fornisca il servizio sanitario mi sembra uno scandalo. Così i poveri non possono transitare.