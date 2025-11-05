Sapete chi è il politico più vicino a Mamdani in Italia? Mettetevi a sedere e respirate: Matteo Salvini. Almeno su tutto quello che conta

Non c’è nessuna differenza sostanziale tra Zohran Mamdani e Matteo Salvini. In questo contesto definisco sostanziale la visione politico-economica dei due candidati e il loro metodo di propaganda (sono entrambi due populisti che si fotografano con vecchietti, bambini e gente comune). Mamdani e Salvini hanno idee invece radicalmente differenti su questioni non sostanziali. Definisco non sostanziali, per esempio, le loro posizioni su Israele o sui diritti lgbtqia+, ovvero quelle posizioni che decorano l’attività politica di leader che hanno come obiettivo centrale altre priorità. Un sindaco di New York e un ministro dei trasporti italiano, per esempio, difficilmente avranno come priorità la pace o la guerra in Medio Oriente. Quindi: in cosa sono simili Mamdani e Matteo Salvini? Nella loro convinzione che un approccio socialista all’economia sia ragionevole. Ovviamente sbagliano entrambi.

Mamdani ha vinto le primarie e poi le elezioni nella speranza di poter attuare un programma socialista: congelare gli affitti, rendere gratuiti i bus e aprire dei supermercati comunali con prezzi fuori dal mercato. Ognuna di queste scelte sarà rovinosa e solo apparentemente giusta moralmente. Mettere un tetto agli affitti significa imporre degli standard arbitrari che disincentiveranno i nuovi proprietari a creare affari a New York. La stessa cosa accadrà imponendo dei salari minimi e costruendo case e supermercati comunali o “sindacali”. Questi sono fatti noti agli economisti o ai filosofi libertari, ma i socialisti sono convinti che non esista una realtà, ma solo interpretazioni, con la conseguenza prevedibile che tutto viene considerato lecito, anche ciò che è platealmente assurdo.