Serena Brancale e l’arte di ridimensionarsi per restare nel gioco. Vi spieghiamo perché “Partenope” è un altro passo indietro

Se, per esempio, paragoniamo Al mio paese a Paprika (brano del 2019), c’è un abisso: Serena Brancale in Paprika segue una narrazione testuale e strumentale ben precisa, disegnando dimensioni sonore sperimentali assenti nell’attuale musica mainstream e assenti persino nel suo attuale repertorio. In confronto, Al mio paese, sembra un brano scritto con IA. Anche Paprika è un brano leggero, ma il confronto è il perfetto esempio della differenza tra leggerezza e superficialità.

Lo stesso vale per Partenope, nel quale si ha l’impressione che Serena Brancale venga “ospitata” nel sound dei The Kolors. E che un’artista del calibro di Serena Brancale si accontenti di fare l’ospite, ci sembra quantomeno paradossale.

Con Al mio paese e Partenope Serena Brancale si conferma ancora al centro della musica iper commerciale. E non ci sarebbe niente di male se non fosse per il fatto che, nel suo caso, abbiamo assistito a un evidente calo degli standard in termini musicali.

Ma questa è una colpa di Serena Brancale? In parte. Perché se un’artista del suo talento e con le sue capacità, decide di chinare il capo alle regole del mainstream, è anche perché nella discografia italiana se non scegli questa strada, sei tagliato fuori.

Ed è così che, negli ultimi due anni, assistiamo a una Serena Brancale che oscilla dalla hit estiva alla classica canzone melodica sanremese (come nel caso di Qui con me). Il che non significa che dietro non ci sia un lavoro accurato, ma che quel lavoro sia più proiettato a salire in classifica, che alla creazione di un prodotto culturale originale, come Serena Brancale saprebbe fare molto bene. Come ha dimostrato di fare già anni addietro.

Il problema è che in Italia per avere successo serve essere “provinciali”, altrimenti si è destinati a rimanere artisti di nicchia. Sta all’artista scegliere da che parte stare. Ma per chiunque voglia vivere di musica, la tentazione del compromesso è quasi irresistibile.

E allora Serena Brancale mette da parte ciò che non serve al mercato e incide un album come Sacro, che profana la possibilità di una carriera originale, sacrificata per diventare un tormentone facile. Avrebbe potuto approfittare dei primi successi per fare quello che voleva, invece pare abbia scelto di fare ciò che vogliono gli altri. Ma forse la musica italiana non è ancora pronta a premiare un talento unico e originale come Serena Brancale. Per questo, se anche lei ha deciso di allungare la lista delle hitmaker italiane immerse nello showbiz, forse non possiamo neanche biasimarla. Non è vero che in Italia non ci sono più talenti validi, è che il contesto li spinge a ridimensionarsi.