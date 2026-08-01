Milo Infante fa le scarpe a Gianluigi Nuzzi? Il Biscione lancia il nuovo volto Mediaset su due reti e gli consegna pure lo spazio di Nuzzi su Canale 5

Senza grande sforzo di fantasia, ma sulla strada tracciata negli ultimi anni dai colleghi che hanno cambiato azienda, Milo Infante passa da Ore 14.00 su Rai 2 a Ore 11.00 su Retequattro, contenitore mattutino a cui a partire da settembre, seguirà un talk di prima serata dal titolo Verità Nascoste; un titolo che in origine era stato valutato per Nuzzi stesso. Verità Nascoste avrà quindi, lo scrive Dagospia, uno spazio anche sulla rete ammiraglia Mediaset. E intanto, in attesa dell’esordio, il nuovo volto del Biscione si farà conoscere al pubblico andando in onda nel pomeriggio di Canale 5.

La strategia è chiara: Infante su più schermi, per velocizzare il processo di familiarizzazione con i suoi nuovi spettatori. Una presenza multicanale che, siamo di nuovo alla nemesi di Nuzzi, ricorda quella del collega che, pure lui, si occupa di cronaca nera in entrambe le reti. Due giornalisti che l’azienda ha intenzione di sfruttare sia in prima serata che per i contenitori mattutino e pomeridiano, in modo da consolidare più che mai il rapporto con il pubblico.

In un certo senso, quello che è mancato a Tommaso Labate che, dalle ospitate su La7 e gli editoriali sul Corriere della Sera, è stato buttato nella mischia del talk show di prima serata senza preparargli un adeguato cuscinetto che lo proteggesse dall’essere uno sconosciuto del palinsesto che, dal nulla, si ritrova a gestire un programma. Tanto più se, al contrario, quello stesso spazio era presidiato proprio da uno dei nomi che rappresentano la rete, e cioè Mario Giordano.