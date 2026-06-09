Tutti a parlare di Alberto Stasi da Porro, ma il vero pezzo di televisione è il "Guardie e ladri" trent'anni dopo Tangentopoli con Di Pietro, Sama e Cusani

Per comprendere il peso di quel dibattito bisogna tornare al 17 febbraio 1992, giorno dell’arresto di Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio di Milano, sorpreso mentre incassava una tangente legata a un appalto per le pulizie. Bettino Craxi liquidò inizialmente la vicenda come una semplice storia di “mariuoli”, ma quell’episodio si rivelò l’inizio di una frattura destinata a travolgere l’intero sistema politico italiano. Tornò infatti al centro della scena il tema del finanziamento dei partiti e, con esso, il rapporto tra politica, impresa e denaro. A guidare le indagini fu il pool di magistrati coordinato da Francesco Saverio Borrelli, composto da figure che sarebbero presto diventate familiari agli italiani: Antonio Di Pietro, Gherardo Colombo e Camillo Davigo. L’inchiesta assunse rapidamente una dimensione nazionale e trovò uno dei suoi momenti più emblematici nel processo Enimont, trasmesso in televisione e seguito come un vero evento mediatico. Al centro vi era la maxi tangente da circa 150 miliardi di lire legata alla fusione tra Enichem e Montedison, il progetto industriale che avrebbe dovuto dare vita a un colosso della chimica e che invece finì per trasformarsi nel simbolo della corruzione sistemica di quegli anni. Fu in quel contesto che emersero figure come Carlo Sama e Sergio Cusani, mentre il suicidio di Raul Gardini, il 23 luglio 1993, segnò uno dei momenti più drammatici dell’intera stagione giudiziaria. Tra avvisi di garanzia, arresti e interrogatori si aprì uno squarcio su un sistema di tangenti che sembrava attraversare trasversalmente il Paese. Parallelamente cresceva la popolarità dei magistrati e, con essa, una diffusa ostilità verso la classe politica. Craxi divenne il bersaglio simbolico di quella rabbia collettiva, culminata il 29 aprile 1993 con il celebre lancio di monetine davanti all’Hotel Raphael dopo il voto della Camera che aveva negato alcune autorizzazioni a procedere nei suoi confronti. Entrò nell’immaginario pubblico anche il “cappio” esibito alla Camera dal deputato leghista Luca Leoni Orsenigo, immagine destinata a rappresentare plasticamente il clima di quei mesi. Trent’anni dopo, uno dei protagonisti di quella stagione si ritrova faccia a faccia con il magistrato che lo indagò. Carlo Sama, che ricorda di aver trascorso tre anni tra arresti preventivi e carcere, guarda Di Pietro e pone una domanda diretta: “Non avete abusato del vostro potere?”. La risposta dell’ex pm arriva ferma e lampante. “Giuro sulla mia coscienza che quando ho fatto quell’inchiesta l’ho fatto solo in quanto pubblico ministero. Quando ho richiesto e ottenuto gli arresti l’ho fatto per il pericolo di inquinamento probatorio. L’unico modo era creare un diaframma tra il politico e l’imprenditore”. Poi rilancia immediatamente su uno dei grandi interrogativi rimasti aperti di Tangentopoli: “Passati trent’anni non è più reato, non c’è più niente. Vogliamo far sapere agli italiani se Gardini quel miliardo l’ha portato o no a Botteghe Oscure? E a chi l’ha dato?”. È il tema che attraverserà l’intera trasmissione. Sergio Cusani, condannato per il ruolo avuto nella costruzione della maxi tangente Enimont, porta il confronto su un altro terreno: “C’era una logica mercantile del do ut des nel processo? Tu dai un contributo all’inchiesta e avrai un trattamento di riguardo?”. Di Pietro respinge l’accusa e rivendica il lavoro svolto. Ricorda come proprio Cusani, dopo aver ammesso il proprio coinvolgimento nella creazione della provvista destinata alle tangenti, fosse stato autorizzato a recuperare documenti in Lussemburgo. “Quando me li ha portati non mi sono fidato e ho fatto comunque la rogatoria. Devo dargli atto che non risultò una sola lira nei suoi confronti. Ha ammesso di aver creato quella tangente, ma non di aver contribuito a corrompere”. Ma il dibattito torna sempre lì. “Però rispondete alla mia domanda, che dal punto di vista storico serve”, insiste Di Pietro. “Quel miliardo è finito ai comunisti oppure no?”. Cusani dice di non saperlo. Sama sostiene che una parte dell’inchiesta sia rimasta incompleta. “Il carcere è stato utilizzato come strumento coercitivo”, afferma, togliendosi perfino la cravatta davanti alle telecamere. Di Pietro sorride: “Lo ha fatto pure trent’anni fa, è la seconda volta”. L’ex manager del gruppo Ferruzzi ricostruisce il proprio arresto e accusa la magistratura di aver forzato la mano. “Il Gip Pisapia aveva respinto la richiesta di arresto. Poi arrivò Ghitti che firmò tutto, compreso il mio arresto, quello di Cusani e quello di Gardini, per una vicenda che riguardava Calcestruzzi. Io in Calcestruzzi non sono mai entrato, non ho mai prestato consulenze, nulla”.