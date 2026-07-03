La Rai si vendica di Mediaset dopo l’uscita di Milo Infante e si prende Anna Pettinelli. Ma il vero sgarro (e quindi il campionato serio) è a Maria

Ma cosa poteva fare la Rai dopo che Mediaset gli ha rubato un conduttore di punta come Milo Infante? L’unica era colpire Maria. Perché Maria è Mediaset. E se vuoi far male a Mediaset non puoi che colpire Maria.

Se l'indiscrezione dovesse trovare conferma, la prossima stagione televisiva potrebbe regalare un nuovo intreccio tra Rai e Mediaset. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Anna Pettinelli sarebbe vicina a lasciare il banco dei professori di Amici per entrare nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show. Praticamente la Rai sta dicendo a Mediaset: “Sei solo Maria, quindi ti faccio lo sgarro”.

Al momento non esistono conferme ufficiali né da parte della Rai né da parte di Mediaset, ma il rumor ha già acceso il dibattito tra i programmi di intrattenimento.

La sensazione, più che quella di una semplice operazione di mercato televisivo, è quella di una partita giocata con calcolo minuzioso e freddezza.

Dopo il passaggio di Milo Infante da una rete all'altra, si potrebbe leggere la mossa come una sorta di risposta della Rai a Mediaset.

A ben vedere, togliere Anna Pettinelli ad Amici significherebbe colpire soprattutto Maria De Filippi. La speaker radiofonica, infatti, negli ultimi anni è diventata uno dei personaggi più riconoscibili del talent di Canale 5. I suoi confronti accesi con Rudy Zerbi, le discussioni con gli altri professori e i momenti di show-trash nel talent hanno contribuito a renderla una presenza centrale nel programma.

Per questo motivo, più che uno sgarbo all'intero gruppo Mediaset, l'eventuale approdo della Pettinelli in Rai assumerebbe il significato di una sottrazione a Maria De Filippi, quindi si tratterebbe di un attacco diretto a Mediaset.

Se Anna Pettinelli dovesse davvero salutare Amici, si aprirebbe anche il tema della sua sostituzione. Tra le ipotesi circolate nelle ultime ore c'è anche quella di Amadeus, reduce dall'esperienza come giudice del Serale e già accostato al programma per un ruolo più stabile. Dopo aver abbandonato Warner due anni prima dallo scadere del contratto, avevamo già prospettato che Mediaset potesse accoglierlo a braccia aperte. Non solo come “amico di Maria”. Anche perché la Rai si direbbe abbastanza restia nel riprenderselo, seppur sono di oggi le dichiarazioni dell’ad Rai Giampaolo Rossi, in cui si parla di una possibile riapertura del rapporto con Amadeus solo in presenza di un progetto editoriale.