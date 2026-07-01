Ora Mediaset vuole Cruciani su Italia 1, ma noi siamo i suoi amici stronzi e lo provochiamo: reggerà senza il popolo de “La Zanzara” in tv? E l’ultima volta che ha avuto un programma vi ricordiamo cosa è successo…

C’era una volta un leone, convinto di essere il re incontrastato degli animali. Un giorno viene sfidato da una zanzara. L'insetto gli dice di non aver paura della sua forza, perché artigli e denti servono a poco contro un nemico così piccolo. La zanzara inizia allora a ronzargli intorno e a pungerlo ripetutamente sul muso e nelle parti senza pelo. Il leone, furioso, prova a colpirla con le zampe, ma finisce soltanto per graffiare se stesso. Alla fine il leone, esausto, si arrende e la zanzara vola via trionfante, orgogliosa di aver sconfitto il re della foresta.

Poi succede che dì lì a poco, la zanzara rimane impigliata nella tela di un ragno e viene divorata. Prima di morire si rende conto che, dopo aver battuto il più forte, è stata sconfitta dal più debole. Ma questa non è la parte della storia che, almeno per ora, ci interessa.

Mediaset è il leone, o meglio il Biscione. È la tv che deve difendersi dai social e siccome la battaglia sembra ormai persa in partenza, gli conviene allearsi e correre ai ripari. Perché, ormai si sa, fatta eccezione per la fascia televisiva che anticipa la prima serata - presidiata negli ultimi mesi da Gerry Scotti e la sua Ruota della fortuna - il tema ascolti rimane un po’ delicato.

Per questo, non basta più “rubare” a Mamma Rai - come per il recente caso di Milo Infante - per occupare l’inflazionatissimo spazio legato alla cronaca nera, serve anche attingere dai più forti. E se tra i più forti c’è anche colui che conduce un programma radiofonico che viene trasmesso anche su Youtube, vale lo stesso.

Pier Silvio starebbe valutando una nuova fase di rilancio per Italia 1, rete da tempo in cerca di una identità più definita e di un vero cambio di passo negli ascolti.

Nel piano di riorganizzazione che ruota attorno alle prossime mosse di Pier Silvio Berlusconi, l’idea sarebbe quella di puntare su volti capaci di accendere il dibattito e intercettare pubblico trasversale. Italia 1 è sempre stato il canale più fresco della rete. Per questo servono volti che attirano giovani e quindi volti del web.

In questo contesto tornano in primo piano profili come quello di Giuseppe Cruciani, simbolo di una comunicazione provocatoria e apertamente politicamente scorretta, potenzialmente utile a dare nuova energia al palinsesto, insieme a figure come Veronica Gentili già centrale nella costruzione del volto attuale della rete. L’obiettivo, almeno nelle intenzioni, sarebbe quello di trasformare Italia 1 da canale “ibrido” a piattaforma riconoscibile e più aggressiva sul fronte dell’audience.

E quando si parla di “aggressivo” vuoi non contemplare Cruciani? Il suo nome associato a Mediaset resta ancora un’ipotesi, ma mai altra scelta potrebbe essere più azzeccata. Giuseppe Cruciani sa essere fastidioso e divisivo: o lo si ama o lo si odia, ma “purché se ne parli”, diceva qualcuno. E lui è proprio l’incarnazione di questo principio.

Con lui Mediaset sarebbe persino disposta a rinunciare al perbenismo tipico della televisione. Perché le sclerate di Cruciani, quelle sì che smuoverebbero gli ascolti, pure durante una prima serata che inizia praticamente in seconda.

Il conduttore de La zanzara sarebbe la figura perfetta per coprire quella fetta di intrattenimento capace di attrarre anche il pubblico social.

D’altronde il successo de La zanzara è sotto gli occhi di tutti. Ma se Cruciani approdasse su Italia 1, ci sarebbe da chiedersi se il programma sarebbe destinato a proseguire senza di lui. Anche perché parliamo di un format non troppo impegnato ma fortemente impegnativo che occupa diverse ore della programmazione di Radio 24. E se Mediaset acquisisse La zanzara? Stiamo già sognando.

Eppure, non è la prima volta che Cruciani si avvicina alla rete di Berlusconi. Già nel 2013, su Rete 4, gli era stata affidata la conduzione di Radio Belva, accanto al fedele Parenzo. Come finì? Che dopo la prima puntata il programma fu cancellato per numerose polemiche legate all’eccesso di volgarità nel linguaggio. Radio Belva si sarebbe dovuto spostare in seconda serata insieme a Giuliano Ferrara, proprio su Italia 1, ma l’ipotesi non si è poi più concretizzata. Cosa ci fa pensare che ora, invece, Mediaset sia pronta per accogliere Cruciani senza doverlo censurare?