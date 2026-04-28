La verità su Giuseppe Conte invitato a Pulp l’ha detta Fedez nell’ultima puntata con Cruciani e Tommasi: “La sinistra scappa dal confronto, il suo portavoce dichiara il falso. E durante il covid...”

Ma come? Giuseppe Conte rifugge al dibattito “scomodo” di Pulp Podcast? E allora Giuseppe Cruciani, ospite in studio insieme a Saverio Tommasi, butta il carico. Già, perché evidentemente Conte non ha sempre avuto difficoltà a trovare il numero di Fedez in rubrica. Durante la pandemia, quando i follower del rapper valevano oro in termini di comunicazione pubblica - prima del Pandoro-gate, della lite con Luis Sal, del divorzio - l'allora presidente del Consiglio chiamava direttamente il cantante per esortarlo a persuadere i suoi milioni di follower a vaccinarsi. Lo stesso Cruciani avrebbe assistito a una telefonata durante una cena. Celebrity diplomacy, ma finchè fa comodo. Al di là della bordata di Fedez al leader pentastellato, la discussione pone una questione più ampia sul rapporto tra classe dirigente e nuovi media. Fedez e Marra sono stati criticatissimi per aver ospitato Giorgia Meloni, ma gli stessi che li criticano spesso poi rifiutano il confronto. I podcast come Pulp non sono più un fenomeno di nicchia: sono agorà digitali con ascolti che farebbero invidia a certi talk televisivi. Vale la pena ricordarlo: Pulp non è un salotto televisivo con tempi contingentati e domande concordate. È un formato lungo, libero, imprevedibile, che spesso porta due ospiti in contrapposizione tra di loro. Forse è proprio questo che spaventa.

E allora anche la scelta di non parteciparvi diventa politica. Intanto per Conte il microfono di Pulp, a quanto pare, è ancora aperto. Un ramoscello di ulivo da Fedez, amante sedotto e abbandonato. Basta volerlo raccogliere.