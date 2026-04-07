Parlando poi di come l'Italia sia sempre sotto l'influenza di un altro Paese in qualsiasi ambito, quello che ha fatto rompere ancora di più il patto tra Stati Uniti ed Europa, continua Ranucci, nasce dalla ritrosia ad accettare delle forme di sorveglianza attraverso le tecnologie. Dobbiamo cominciare a invertire la marcia, riconquistarci pezzetto per pezzetto per no: altrimenti il mondo che ci aspetta, lo abbiamo davanti, ed è quello di Jeff Bezos. Patron di Amazon, 630miliardi di fatturato l'anno, più del pil di un Paese. Ma come ci è arrivato? Un grande bazar arrivato a questo punto con na sorta di "eugenetica dell'operaio": ha dossierato le loro attività, condizioni di salute, relazioni familiari e sindacali, e l'operaio perfetto è quello che non rompe le scatole. Il problema è cercare di creare dei presupposti per potersi scegliere l'alleato migliore in un determinato momento: ma per farlo, devi avere una visione politica. Il problema dell'eugenetica di Bezos, che ha giustificato tutto in nome del cliente, è che anche il cliente è diventato un prodotto, tant'è che è perfettamente schedato.

L'altra faccia di Bezos invece, è quella dell'editore. Prima esemplare, smascherando le bugie di Trump poi, in un secondo momento, quando Trump ridiventa Presidente degli USA, il suo Washington Post inizia a licenziare, impedire la pubblicazione di vignette, udare l'intelligenza artificaile dopo un viaggio insieme.

Infine, l'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso 16 ottobre: l'esplosione di un ordigno davanti il cancello di casa, avvenuta a pochi minuti dal rientro del giornalista dopo diversi giorni fuori. Le indagini stanno andando verso uan direzione che porterebbe ad ambienti vicini alla camorra, legati alle inchieste fatte da Report. Per ora il giornalista non può aggiungere altro a causa del segreto istruttorio, ma alcuni elelemnti potrebbero emergere giò nelle prossime puntate del programma di Rai Tre.

Ma come si vive con la paura? "Scatta una sorta di anestetizzazione della paura", spiega Ranucci: "Non hai la percezione della tragedia in quel momento, per cui la vivi come se fossi anestetizzato". Con gli ultimi sviluppi, si fa strada che ci fosse l'intenzione di bloccare un'inchiesta: l'intento, chiarisce, era probababilmente intimidire più che uccidere. il meccanismo è spaventare i famigliari affinché facciano pressioni; si trattava dell'undicesimo episodio.