Ma che cazzo ha fatto la voce di Gianna Nannini nel feat con Marracash? L’America di questo remake è proprio quella trumpiana

Premessa: scrivere questo articolo è molto doloroso. La canzone c’era. Il feat c’era. Due artisti del calibro di Gianna Nannini e Marracash si uniscono e già solo l’annuncio di una loro collaborazione fa impallidire la musica italiana. America non è una canzone di successo della Nannini. America è la canzone. E nonostante la cantante abbia sfornato diversi successi che rimangono nella storia musicale italiana, America rimane lontana e maestosa come solo quel continente sapeva essere nel 1979, anno di pubblicazione del brano.

Una canzone così non si tocca. L’aveva toccata Dolcenera facendoci una cover vent’anni fa e avevamo tirato un sospiro di sollievo, perché quel brano ce l’aveva grosso. E anche quando, pochi giorni fa, Nannini ha annunciato il remake insieme a Marracash, non potevamo che fidarci: sarebbe uscito un gran pezzo. Certo, nessun remake può eguagliare l’originale, ma con una penna del genere un pezzo così puoi solo impreziosirlo ulteriormente.

E invece è successo il dramma. Quando parte America Inc., ti accorgi immediatamente che “Inc.” sta per “inculata”. Come quando su Amazon vedi un bell’oggetto e lo compri, ma poi quando ti arriva a casa ti rendi conto che è una ciofeca. In quel caso almeno puoi fare il reso. Nel caso di America Inc. nessuno potrà restituirti quei 3:56. Nessuno potrà cancellare la delusione di un’aspettativa tradita.

E fa malissimo ammetterlo, ma questo remake non è all’altezza degli artisti che lo cantano e non è all’altezza della canzone stessa. Quando attacca Gianna Nannini ti chiedi se si tratti di lei o di Anna Pepe. Per un attimo abbiamo pensato che avessero fatto confusione durante il missaggio. E di certo un po’ di confusione l’hanno fatta. Perché va bene la libertà d’espressione, ma a tutto c’è un limite.

La voce di Gianna Nannini è talmente robotizzata che perde tutta la sua verve. Non c’è quell’erotismo. Non c’è calore. Non c’è carne né sangue. E qui non è questione di essere boomer, perché gli effetti vocali ormai sono sdoganati, riguardano lo stile e non sempre l’intonazione, ok. Ci mancherebbe, nessuno potrebbe dubitare delle doti canore della Nannini. Di certo gli effetti non sono messi lì per correggere imperfezioni. Anche perché pure le imperfezioni di Gianna Nannini sono goduriose da ascoltare, quindi perché privarcene?

Ma evidentemente le scelte di produzione si sono dirette verso una contemporaneità a tutti i costi, deturpando completamente un brano che no, non se lo meritava.

Poi arriva la strofa di Marracash e ti aspetti una strofa di Marracash. Invece arrivano appena trenta secondi di rime che sembrano quelle del vicino di casa di Fabio Rizzo. E allora, anche lì, ti chiedi: ma che cazzo è successo?