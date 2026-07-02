Intervista totale a Renzo Rubino: “A Sanremo oggi non mi sentirei comodo. I talent? Sono pericolosi. Porto Rubino è il festival della lentezza e dell’attenzione dove il mare è una frequenza musicale”

Com’è stato esordire in un palco così ambito come l’Ariston? E che tipo di aspettative avevi?

Quello è proprio il sogno che si avvera, la cosa più bella che mi sia capitata. Se torno indietro mi viene in mente la meraviglia che vivevo stando sul palco, ma anche dietro le quinte. Il fatto di far parte del mondo della musica, pur essendo un ingranaggio microscopico, dopo tanta gavetta e sacrifici, è stato assurdo. Vedere lì i miei genitori, i miei nonni, il mio maestro d’orchestra, che erano tra i pochi che credevano in me è stato bellissimo. Un sogno ad occhi aperti che non è replicabile. Sanremo l’ho rifatto altre volte, ma non si può paragonare alle emozioni della prima volta. Nel mio lavoro non ho mai avuto aspettative, perché sento la fragilità del mondo della cultura e dell’arte, quindi ho sempre vissuto il momento senza proiettarmi in avanti.

Nel 2013 esordisci a Sanremo con un brano coraggioso: “Il postino (amami uomo)”. Una canzone del genere potrebbe avere oggi lo stesso impatto di allora?

“Il postino (amami uomo)” era semplicemente una canzone d’amore. Mi sarebbe piaciuto che all’epoca fosse passata inosservata, anche se non è stato così. Non è neanche una canzone di denuncia, ma d’amore tra due uomini. All’epoca se ne parlava, ma penso che in alcuni contesti oggi abbiamo fatto dei passi indietro. I valori dell’umanità - anche delle persone al potere - si sono dimezzati, irrigiditi. Il periodo storico che stiamo vedendo è pregno di violenza, anche nella parola, nel giudizio. Ancora oggi, quindi, bisogna parlarne anche esagerando, in modo che venga trasmesso il messaggio: “noi siamo liberi di essere noi stessi e non abbiamo paura di mostrarci”.

Bisogna essere provocatori?

Per me non esiste un modo provocatorio. Sono decisamente più provocanti alcune battute che fanno certi politici. Mostrarsi per quello che si è è una grande forma di libertà e bisogna continuare a farlo perché evidentemente la violenza da parte di chi non accetta questo è purtroppo all’ordine del giorno.