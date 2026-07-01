Woody doveva morire: “Toy Story 5” è così piccolo da passare quasi inosservato

"Eravate grande".

"Io sono sempre grande, è il cinema che è diventato piccolo”.



La battuta di Norma Desmond in Viale del tramonto continua a essere citata perché contiene una verità che va oltre Hollywood, oltre Billy Wilder e oltre il cinema degli anni Cinquanta. È una frase che torna in mente anche guardando Toy Story 5, perché il problema del nuovo capitolo Pixar non è che sia brutto, cinico o offensivo nei confronti della saga. Anzi. Il problema è molto più difficile da contestare e forse persino più doloroso da accettare: è un film piccolo. Talmente piccolo che rischia di attraversare lo schermo senza lasciare traccia, come se la serie che una volta riusciva a parlare dell'infanzia, della perdita, della morte e del passare del tempo avesse improvvisamente deciso di accontentarsi di esistere.

Per capire perché questo sia un problema bisogna ricordare cosa è stato Toy Story. Quando uscì nel 1995 non era semplicemente un ottimo film d'animazione. Era un cambio di paradigma. La dimostrazione che il computer poteva produrre personaggi vivi, emozioni autentiche e cinema vero. Il secondo capitolo riuscì in un'impresa che ancora oggi sembra impossibile: espandere tutto ciò che funzionava senza tradirne lo spirito. E poi arrivò Toy Story 3, che per molti resta il vero finale della saga. Non perché raccontasse la fine dell'infanzia, come si è ripetuto per anni in maniera quasi automatica, ma perché raccontava qualcosa di più complesso. Andy, il “proprietario” dei giocattoli, non rinnegava il bambino che era stato. Non buttava via Woody e Buzz come si gettano oggetti diventati inutili (anche se forse oggi, per pagarsi il college, li avrebbe messi su Vinted o su Ebay, ma non divaghiamo). Semplicemente capiva che l'amore per quei giocattoli poteva sopravvivere anche senza il possesso. Li affidava a qualcun altro. Trasferiva un legame invece di distruggerlo. Era una lezione di maturità emotiva che pochissimi blockbuster per famiglie hanno saputo raggiungere.

E poi c'era la discarica. Quella sequenza resta ancora oggi uno dei momenti più alti mai prodotti dalla Pixar. Come il vertiginoso finale all'aeroporto di Toy Story 2, è una scena che “supera” il film stesso e diventa immaginario collettivo, grande cinema, semplicemente. Cinema che non si limita a funzionare ma che resta addosso. Persino Toy Story 4, pur essendo un capitolo narrativamente superfluo, aveva dalla sua una perfezione tecnica quasi oscena. La qualità dell'animazione, delle luci, delle superfici, della messa in scena digitale era tale da giustificare da sola una parte dell'esperienza. Si poteva discutere la necessità del film, molto meno la sua esecuzione.