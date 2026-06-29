La star di Chiamami col tuo nome accusata di cannibalismo, fantasie strane e gusti particolari in camera. E ora il suo nuovo film è vietato in Germania per incitamento all’odio contro i migranti (ma lo pubblica Elon Musk su X)

Era sparito. Si era rifugiato nelle Isole Cayman a vendere multiproprietà, lontano dai lustrini di Hollywood che lo aveva vomitato fuori come un corpo estraneo. Era l'uomo che aveva fatto sognare milioni di spettatori con Chiamami col tuo nome. Prima che tutto crollasse. Ora Armie Hammer è tornato solo per essere cancellato di nuovo. Hammer è il protagonista di un film vietato in Germania, caricato su X da Elon Musk davanti a 240 milioni di follower, guardato da oltre 10 milioni di persone in 48 ore. Date un Oscar come miglior villain a quest’uomo.

Citizen Vigilante, diretto dal cineasta tedesco Uwe Boll, il “regista più odiato di Hollywood”, è un thriller d'azione uscito negli Stati Uniti il 19 giugno 2026. Il film vede Hammer nei panni di un ricco uomo d'affari americano che vive in Croazia e si trasforma in un implacabile vigilante, uccidendo immigrati responsabili di crimini violenti (a volte intere famiglie) e i politici e giudici che lui considera complici di tali crimini. Praticamente il sogno erotico dei vari gay repressi di estrema destra.

La trama inizia con una giovane madre accoltellata a morte davanti al figlio da criminali migranti. Il protagonista Sanders, ex militare americano che ha ereditato un'azienda immobiliare europea dal padre, decide di fare giustizia con le proprie mani, diventando una sorta di eroe dei social media nel mondo della finzione. In Germania il film non ha ricevuto alcuna classificazione dall'ente certificatore FSK (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft). Non si è trattato di un divieto governativo esplicito, ma di qualcosa di più subdolo e ugualmente devastante: l'FSK ha applicato il meccanismo del "Kein Kennzeichen" (nessun contrassegno) creando un blocco legale alla distribuzione di fatto totale. Senza classificazione, il film non può essere proiettato nei cinema, venduto in formato fisico né distribuito sulle principali piattaforme streaming tedesche.