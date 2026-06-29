Non è il pompi*o in sé, ma il pompi*o in me: lo scrittore Gianni Miraglia difende la “fellatio” dopo le frasi al Gay Pride di Milano contro Salvini

Dal Ponte sullo Stretto ai bagni chimici di Ponte di Legno è solo questione di centimetri: fa notizia il performer Lorenzo Pezzotti che, nel bel mezzo del Milano Pride 2026, urla alla folla: “Salvini faceva p*mpini alle trans nei bagni chimici di Ponte di Legno”. E poi la ciliegina: “E aspetto che mi smentisca. Sono qui”. Salvini nei panni dell’uomo d’azione dichiara: “Ci vediamo in tribunale, amico mio”. Pezzotti poco dopo, in lacrime, smentisce e chiede scusa nelle storie di Instagram. Affranti nell’afa record, ecco allora a chiederci perché nella nostra cultura fare un p*mpino sia un’accusa di scherno, è l’insulto supremo: perché un politico Vip si ritrova a doversi difendere con gli avvocati, invece di riderci sopra o di dire “e allora? Era una festa, c’erano i bagni chimici, che c’è di male.” Perché la nostra società - di destra, sinistra, centro, Pride o Family Day - è ancora intrappolata in questo paleo-machismo in cui chi dà la bocca soccombe, assume il ruolo di servo, schiavo o putt*na, con l’aggravante che se la putt*na è trans, l’accusa diventa doppia. Siamo nel 2026, eppure nel subconscio collettivo il passivo nella fellatio viene ancora denigrato con scherno suprematista, è il colpo di grazia alla reputazione di un presunto maschio alfa

La nostra cultura, quella cristiano-romano-cattolica-italiana, ha un antico problema con la bocca, quando non è usata per mangiare o pregare. Nell’antica Grecia i vasi attici - ovvero le famose ceramiche prodotte ad Atene che fungevano da veri e propri social dell'epoca - mostravano scene esplicite di fellatio tra le etere e i loro clienti. Ma anche all’epoca, il cittadino libero che si abbassava a fare il fellator perdeva status: era roba da schiavi, stranieri o donne. Ricevere, invece, da un inferiore andava bene. Classico doppio standard mediterraneo. I romani erano ancora più precisi. Esisteva il verbo irrumare (farsi succhiare attivamente, da posizione di potere) e fellare (succhia tu). Il primo era quasi accettabile se fatto a uno schiavo o a una prostituta; il secondo, per un uomo libero, era spesso insulto grave. Marziale e Catullo ne facevano battute pesanti proprio perché sapevano che toccava un nervo scoperto: “os impurum”, la bocca sporca. Il sesso orale era tollerato se gerarchico e degradante per chi lo praticava attivamente in certi contesti. Il piacere fine a se stesso, no.