La polemica di Masneri e Minuz contro i “baby opinionisti” (tra Prati, Giuliani, Zavalani e Cornelio) mi ricorda certi film in cui i vecchi nobili suprematisti parlavano dei “ne*ri”

Il modo in cui parlano di questi ragazzi mi ricorda quello dei ricchi nobili in alcuni vecchi film visti in certi pomeriggi estivi, quando sorseggiando sotto un’enorme finestra dai bicchieri di cristallo lor signori discutevano dei neri, schiavi e non, come se fossero sostanzialmente una massa indistinta che destava curiosità e un po’ li repelleva. Così gli “influencer culturali” diventano un’unica amalgama da deridere, che è possibile liquidare con un articolo, come se tutti loro fossero un unico essere, un’idra incapace di intendere e di volere. Dei bambini.

Certo, questa pedopolemica deve aver soddisfatto la smania dei due autori e di parte del pubblico, rapito dalla capacità di Masneri e Minuz di citare e mischiare l’alto e il basso, con queste associazioni (pardon! Correspondances) un tanto al chilo pop e non, platealmente postmoderne. Ma poi? A cosa è servita questa discussione? A dire che i giovani ne hanno di strada da fare? A dire che i vecchi (si fa per dire) hanno ancora qualcosa da dire. A rimarcare la differenza insormontabile tra un certo modo di pensare la cultura e l’atteggiamento performativo dei “nativi digitali”? Avvertono anche: “I bambini prodigio spesso fanno una bruttissima fine”. Sì, evidentemente come moltissimi adulti.