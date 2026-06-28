Ma quanto è stata tremenda la Ferrari in Austria? Talmente tanto da spiazzare Russell e Antonelli: “Erano veramente lenti”. Confermano pure Leclerc e Hamilton

A confermarlo, senza giri di parole, è stato anche Charles Leclerc nel dopo gara: “Il gap di motore rispetto ai Mercedes è colmabile, ma al momento facciamo tanta fatica”, ha raccontato a Sky Sport F1. “In tutte le battaglie che ho avuto con Red Bull e con i motorizzati Mercedes c’era poco da fare”.

Per il monegasco, addirittura, il discorso va ben oltre potenza ed energia: “Oggi il passo non c’era, particolarmente con me. Penso che anche con il team abbiamo fatto più fatica rispetto a Barcellona e io ancora di più. Quindi, in questi momenti devo solo tenere la testa bassa, continuare a lavorare e provare a trovare la quadra di questa macchina visto che, anche oggi, ho fatto fatica”.

Tradotto, lottare in gara era semplicemente impossibile e c’è da fare un grosso step in avanti. È la fotografia di una gara passata sempre a inseguire e che a tratti ha ricordato quelle del 2020 e del 2021: battaglie tante, ma sempre perse senza poter mai dire la propria. È successo subito dopo il via, poi dopo ogni pitstop fino alla bandiera a scacchi.

Dello stesso umore è Hamilton, passato dal vincere a dover gestire una batosta in meno di due settimane: “L’avevamo visto già venerdì: eravamo i più veloci in curva, ma poi perdevamo 6 decimi solo in rettilineo dai motorizzati Mercedes”, ha spiegato sempre a Sky Sport F1. “In qualifica siamo riusciti a colmare il divario e a fare un ottimo lavoro in nottata, ma oggi c’è stato anche il surriscaldamento: la macchina scivolava e il bilanciamento era molto difficile. Io pensavo di poter tenere il ritmo di Russell all’inizio, ma poi le gomme hanno cominciato a degradare”.