In Austria, dieci anni di Max Verstappen in Red Bull: “Sono cresciuto, ma non cambiato”. E sul rapporto con Kimi Antonelli e il suo futuro parla (ancora) chiaro

Dieci stagioni, quattro titoli mondiali, 71 vittorie. Di numeri per descrivere ciò che ha rappresentato finora Max Verstappen per la Red Bull ce ne sono tanti, tutti impressionanti. Dopo un anno e poco più in Toro Rosso è arrivato a Milton Keynes che era appena maggiorenne, pronto a prendersi il mondo della F1. Lo ha fatto vincendo all’esordio, a Barcellona, poi rendendosi protagonista nel bene e nel male fino al Mondiale della consacrazione, arrivato nel 2021.

Il ragazzo dei record infranti e riscritti, uno ad uno, fino ad essere considerato uno dei più grandi talenti mai ammirati in F1. In dieci anni Max ha fatto la storia rimanendo sempre legato alla stessa squadra, rispedendo al mittente tutte le possibilità che col tempo si erano concretizzate, specie quando le cose si sono fatte complicate.

“È una bella sensazione”, racconta in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, a firma di Giulia Toninelli. “Red Bull è sempre stata una seconda famiglia per me, abbiamo raggiunto tantissimi traguardi insieme, cose che dieci anni fa non avrei mai potuto neanche sognare”.