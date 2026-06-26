Kimi Antonelli in Austria durissimo sulla tragedia di Senago: “Correre per strada non serve a nulla”

“Ovviamente ero sobrio, ma so bene che correre per strada non serve a nulla ed è molto più pericoloso che farlo in pista”, ha infatti aggiunto Kimi, ricordando un concetto che molto spesso viene dimenticato. Poco dopo, però, c’è spazio anche per un’altra riflessione, finita al centro della vicenda che ha visto coinvolti i ragazzi: “L’importante è assicurarsi che chi guida sia sobrio o, altrimenti, conviene prendere un taxi”.

Piccole accortezze che, in situazioni di potenziale pericolo, possono cambiare tutto per sé e soprattutto per gli altri: “Per strada bisogna andare piano, perché si rischia di mettere in pericolo la propria vita e quella degli altri. Credo che la cosa peggiore in assoluto sia rovinare la vita di qualcun altro. In questi contesti è fondamentale essere rispettosi e responsabili”.

Un messaggio maturo, più importante di tutto il resto che in pista è accaduto finora. Perché con la vita non si scherza, mai.