Motore e non solo, la Ferrari fa felice Hamilton: “Fantastico vedere ciò che ho chiesto sulla macchina, sono orgoglioso”. E Leclerc? Parla di fiducia persa (e ritrovata)

“Stiamo lavorando nel modo più unito che mai, con la grande leadership di Vasseur: vedere i miglioramenti che abbiamo chiesto a Barcellona e anche qui è un segno di come la squadra abbia lavorato incredibilmente duro. Anche quello sul motore è un passo avanti, anche se non completo, ed è quello che dobbiamo continuare a fare”. Poi, guardando a sé, l’entusiasmo è tutto legato all’essere riuscito, come più volte aveva ribadito, a incidere su questa Ferrari: “È fantastico avere una macchina che finalmente ha le cose che avevo chiesto. Ci stiamo muovendo insieme e stiamo collaborando molto bene. Adoro guidare questa SF-26, ora sto iniziando a essere in grado di mettere in pratica le cose che avevo chiesto, e questa è la cosa che mi fa sentire meglio”.

Dopo Barcellona si è anche iniziato a parlare di Mondiale, ma Sir Lewis frena: “Mi concentro weekend dopo weekend e arrivo al circuito pensando solo a voler vincere la gara, senza fare discorsi sul Mondiale. Né io né il team stiamo pensando al campionato. Io sto pensando gara per gara e sto pensando a ripetere l’esecuzione di Barcellona, dove grazie ai pit stop e alla strategia eravamo tutti in sintonia”.

È un Hamilton rinnovato, carico, altro che il Sir Lewis che si era visto per gran parte della scorsa stagione. La stessa carica che dovrà ritrovare il compagno di squadra, negli ultimi tre fine settimana finito sempre alle spalle dell’inglese. Delle ragioni ci sono, e a spiegarle è proprio Leclerc, che però sembra essersi lasciato tutto il casino alle spalle: “A Montreal, e in particolare a Monaco, abbiamo avuto alcuni problemi che si sono rivelati molto complessi. Lì ho perso un po’ di fiducia nella macchina, ma non nel pacchetto in sé. A Barcellona ho ritrovato il feeling di inizio anno, e questo è un aspetto positivo”, ha spiegato sempre in occasione del Media Day.