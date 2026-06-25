Marco Bezzecchi ad Assen: “Marc in conferenza mi ha fatto riflettere. Ci sgrida la mamma, ma ci sgridano pure milioni di persone”

Cambiando argomento: con Pecco nel box, il trash talking arriverà a livelli mai raggiunti prima?



“Beh vedremo, dai.” (Ride)



Cosa gli hai detto quando hai saputo che sarebbe arrivato nel team, vi siete parlati?



“Guarda, l’ho scoperto stamattina alle 10. Il boss mi ha detto di guardare il telefono alle 10:00 perchè sarebbe uscita una roba figa, che mi sarebbe piaciuta (ride). Scherzi a parte, sono molto contento per l’Aprilia e per il team in generale, per tutta Noale e ovviamente anche per Pecco. Secondo me è una cosa molto bella. Sono già molto contento anche di come mi trovo adesso nel box e del rapporto che abbiamo costruito con Jorge. Voglio cercare di prendere tutto il buono da quello che ho in questo momento così come ho molta curiosità per il futuro. Continuerà sicuramente ad essere tutto bello, ma ancora c’è tempo”.



Senti, siamo più o meno a metà mondiale, sembra funzionare tutto bene: questo ti da la carica per continuare così?



“Fino ad oggi ci sono stati momenti molto belli e momenti negativi. Abbiamo sempre costruito delle buone gare e dei buoni risultati in generale. Ho un buon feeling con i ragazzi che hanno lavorato sempre bene e penso che fino ad ora la stagione sia stata positiva. L’obiettivo è cercare di continuare così.

Siamo ad Assen: la pista ti piace?



“Sì, mi piace molto. È una pista bella, che mi è sempre piaciuta dalle classi minori fino alla MotoGP e quindi sono molto contento. Ci sono un sacco di curvoni veloci che mi piacciono molto”.



Se non sbaglio qui ad Assen venivi con tuo papà a vedere le gare.



“Sì, con il babbo e la mamma venivamo quando ero piccolo. Era molto diverso. Mi ricordo che una volta eravamo seduti sulla collina, non c’era un cazzo davanti! Era assurdo. Tra l’altro, la prima volta che sono venuto qua era uno degli ultimi anni che c’era ancora la pista vecchia, ad esempio il T1 era diverso, molto più lungo. Il bello di questa pista è che tutte le curve sono un po' tutte in contropendenza, hanno tutte una mezza conca e me le ricordo così sin da quando le vedevo da piccolo”.