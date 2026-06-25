Antonelli, Russell e una Mercedes che dall’Austria assomiglierà alla Ferrari di Schumacher? “Niente più situazioni come a Barcellona, Wolff è stato chiaro”

La risposta di Toto Wolff non si era fatta attendere nel post GP, con l’austriaco pronto a sottolineare come episodi del genere, soprattutto alla luce di un vantaggio ridotto sulla Ferrari, non si sarebbero più verificati. Tra il team principal e i due piloti c’è poi stato un meeting e, a confermarlo, è stato proprio Antonelli nel media day al Red Bull Ring: “Toto è stato molto chiaro. Se ci ritroveremo in una situazione come quella di Barcellona, sotto la pressione degli avversari, ci sarà un ordine di squadra, soprattutto nel caso in cui una delle due monoposto dovesse confermare un passo migliore”.

Ironicamente, in Austria, è una Mercedes che ricorda - fortunatamente solo in minima parte - la Ferrari di Schumacher, che coi team order raggiunse l’apice proprio sul tracciato ora di proprietà della Red Bull. Era il 2002, in quel caso le gerarchie erano ben definite e non modificabili: Schumacher primo pilota, Barrichello secondo. E non c’era possibilità di lottare finché il Mondiale non era cosa fatta, tant’è che sotto la bandiera a scacchi Rubens - dopo aver dominato quell’edizione del GP - rallentò e lasciò sfilare Michael che si prese la vittoria. Uno dei giorni più imbarazzanti per questa F1, e a nulla servì il gesto di Schumacher sul podio, lasciando al brasiliano il gradino più alto.

Questa volta, però, a sentire Antonelli lo scenario è in parte differente: “Se invece dovessimo trovarci a lottare tra noi senza la pressione di un altro team, saremo liberi di correre, come è successo a Montreal”. Nessun ordine stabilito, solo la necessità di non sprecare punti come più volte successo in questo avvio di Mondiale. Solo per problemi tecnici, infatti, sono già due i ritiri patiti da Mercedes in questo inizio di 2026: Russell a Montreal, Antonelli a Barcellona.