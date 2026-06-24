Max Verstappen incorona Kimi Antonelli: “Impressionante, ma lo sapevo”. Poi dà due lezioni alla F1 parlando di presente e futuro

Dopo questo inizio di Mondiale, nel mondo della F1 sono tutti un po’ fan di Kimi Antonelli. Lo sono gli appassionati, italiani e non, lo sono gli addetti ai lavori, basta vederlo camminare e prendersi le congratulazioni da un po’ tutti i lati del paddock, e lo sono i piloti, spesso i primi ad andare vicino la sua Mercedes al termine delle qualifiche o delle gare. Perché Kimi sta facendo qualcosa di magico e, quando hai talento, i primi a riconoscerlo sono proprio i tuoi colleghi, quelli che in pista devono fermarti.

Tra questi c’è Max Verstappen che, va detto, dell’italiano ha sempre parlato un gran bene. Lo ha fatto prima che Antonelli arrivasse in F1, durante la sua stagione d’esordio e anche adesso che si è preso il Mondiale a suon di magie, una dopo l’altra. E poco importa se in pista, per certi versi, gli ha rubato la scena.