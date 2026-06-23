Il motorsport ha un grosso problema e Lewis Hamilton è uno dei pochi a non nascondersi: “È ridicolo, è impossibile per una persona normale competere con chi spende milioni”

“Non ho passato troppo tempo ad esaminare la questione perché è una cosa che, a mio avviso, sta andando costantemente nella direzione sbagliata” ha raccontato Hamilton alla vigilia del fine settimana del GP d’Austria, come riportato da Motorsport.com. “Non c’è alcun senso di responsabilità da parte delle persone che gestiscono queste organizzazioni o che gestiscono questo sport. Non so come, ma deve esserci un modo per renderlo accessibile. È ridicolo”.

Il fatto che a sottolinearlo sia proprio Sir Lewis dovrebbe far riflettere: “Conosco qualcuno che ha un figlio di otto anni e sta spendendo oltre un milione di dollari all’anno. Certo, oggi è più costoso, ma quando ho iniziato ricordo che mio padre spese 20.000 sterline nel primo anno, ipotecando la casa e azzerando i conti sulle carte di credito. Penso solo che oggi sia molto improbabile, se non impossibile, per qualcuno di un contesto normale riuscire ad arrivare a un livello tale da competere con chi spende un milione. Non dovrebbe essere permesso”.

Nei kart si spendono milioni, ma è solo il primo passo del percorso: “Quando avanzi nelle altre categorie, tutto diventa sempre più costoso. Ad emergere non sono quelli con più talento, sono le famiglie con più soldi che creano le opportunità per i ragazzi privilegiati. E purtroppo, questo è ciò che vedremo nei prossimi decenni finché le cose non cambieranno. Tutto dipende dalla FIA e dalla F1. Devono davvero fare qualcosa”.