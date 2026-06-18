Mercedes vuole ancora Max Verstappen? Ralf Schumacher lancia la bomba ma parla di pochi soldi, Jos Verstappen gli risponde (ma senza smentire)

Nel frattempo il mercato è fermo, proprio in attesa della mossa di Max. Perché se McLaren non sembra un’opzione, con Norris e Piastri teoricamente blindati e sotto contratto ancora a lungo, l’unico sedile davvero appetibile rimarrebbe quello di Lewis Hamilton, in scadenza di contratto. Ma, al netto di un Sir Lewis che non ha mai parlato di ritiro, immaginarlo adesso fuori dalla F1, dopo aver vinto per la prima volta con la Scuderia ed essersi rilanciato in campionato, sarebbe pura follia.

Mercedes, invece, resterebbe un’opzione nonostante entrambi i piloti siano sotto contratto a lungo termine. Perché se la posizione di Kimi Antonelli non si discute, con Wolff che se potesse gli farebbe firmare immediatamente un contratto a vita, quella di Russell scotta.

L’inglese era dato come il favorito a inizio 2026, ma così non è stato. C’è stata qualche sfiga, certo, ma a parità di 0 dovuti a guasti sulla W17, la classifica parla chiaro: Antonelli è primo, lui terzo, staccato di 50 punti. Due GP, un’eternità dopo appena 7 gare.

Ma perché Toto Wolff vorrebbe mettere al fianco di Kimi uno come Max? Avrebbe davvero senso? Secondo Schumacher farebbe tutto parte di un piano, nonostante il tedesco non ne colga il senso avendo già a disposizione “la prossima superstar della F1”.