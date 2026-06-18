Mercedes vuole ancora Max Verstappen? Ralf Schumacher lancia la bomba ma parla di pochi soldi, Jos Verstappen gli risponde (ma senza smentire)

Ralf Schumacher attacca, Jos Verstappen risponde. La Mercedes, secondo il tedesco, vorrebbe ancora Max Verstappen, che aveva a lungo corteggiato la scorsa stagione prima di confermare l’attuale lineup dando fiducia sia a Kimi Antonelli che a George Russell, entrambi rinnovati.
Tutto ciò approfittando di una Red Bull poco competitiva, che non consentirebbe a Max di lottare per le posizioni di vertice nel prossimo futuro. E proprio per questo, l’olandese si starebbe guardando intorno, ma le opzioni sarebbero limitate. “Alla Ferrari non c’è posto in questo momento”, ha raccontato Schumacher al podcast Backstage Boxengasse. “Alla Mercedes, invece, si sente dire che Wolff gli abbia fatto un’offerta dietro le quinte”.
La risposta di Verstappen, però, sarebbe stata negativa. Non per fiducia nei confronti della sua squadra, ma per soldi: “Quell’offerta era apparentemente così scarsa dal punto di vista finanziario da non essere comunque un’opzione. Questo è ciò che sta succedendo dietro le quinte in questo momento”.
Nel frattempo il mercato è fermo, proprio in attesa della mossa di Max. Perché se McLaren non sembra un’opzione, con Norris e Piastri teoricamente blindati e sotto contratto ancora a lungo, l’unico sedile davvero appetibile rimarrebbe quello di Lewis Hamilton, in scadenza di contratto. Ma, al netto di un Sir Lewis che non ha mai parlato di ritiro, immaginarlo adesso fuori dalla F1, dopo aver vinto per la prima volta con la Scuderia ed essersi rilanciato in campionato, sarebbe pura follia.
Mercedes, invece, resterebbe un’opzione nonostante entrambi i piloti siano sotto contratto a lungo termine. Perché se la posizione di Kimi Antonelli non si discute, con Wolff che se potesse gli farebbe firmare immediatamente un contratto a vita, quella di Russell scotta.
L’inglese era dato come il favorito a inizio 2026, ma così non è stato. C’è stata qualche sfiga, certo, ma a parità di 0 dovuti a guasti sulla W17, la classifica parla chiaro: Antonelli è primo, lui terzo, staccato di 50 punti. Due GP, un’eternità dopo appena 7 gare.
Ma perché Toto Wolff vorrebbe mettere al fianco di Kimi uno come Max? Avrebbe davvero senso? Secondo Schumacher farebbe tutto parte di un piano, nonostante il tedesco non ne colga il senso avendo già a disposizione “la prossima superstar della F1”.
Supposizioni e interrogativi a cui, comunque, non ha tardato ad arrivare una risposta, tanto breve quanto enigmatica: “Ralf, stai diffondendo ancora disinformazione”, ha tuonato Jos Verstappen tramite i suoi social network. Parole poco chiare, perché quale dei due scenari sarebbe falso? L’offerta di Mercedes o la cifra formulata dal team di Brackley per l’olandese?
Lo scenario cambierebbe perché, se è vero che Max ha un contratto valido fino a fine 2028 con Red Bull, di possibilità per lasciare la squadra ce ne sarebbero soprattutto ora, con una RB22 non a livello né di Mercedes né di Ferrari e, a tratti, lontana anche da McLaren.
Il futuro dell’olandese, quindi, sarebbe ancora tutto da scrivere. Guardando ai team, però, la situazione è chiara: Ferrari non ha posto, McLaren è più quella del 2025 e Aston Martin, che di soldi ne avrebbe per prenderlo, ad oggi non sembra proprio fattibile vista la situazione disastrosa che c’è a Silverstone.
Resta Mercedes, nonostante tutto. D’altronde, già a Monaco si era parlato di una posizione in bilico per George Russell. Scoppierà la bomba o, per l’ennesima volta, tutto si concluderà con un nulla di fatto come nel 2015 e nel 2025?