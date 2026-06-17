Sentito Valentino Rossi su Kimi Antonelli? “Sono orgoglioso di lui, ogni tanto gli dico di venire a fare una 24 Ore con noi”. Poi sull’hypercar, il Nurburgring, la Le Mans, e il suo futuro

Ma non ci sono solo complimenti perché, un attimo dopo, su un ipotetico dream team Rossi-Antonelli in GT svela: “Fare qualcosa insieme mi piacerebbe moltissimo, solo che lui è Mercedes e io sono BMW, è un problema. A volte gli dico: ‘Dai, vieni a fare una 24 Ore!’, ma Toto Wolff gli ha detto che prima deve vincere almeno quattro mondiali. Dovrò aspettare ancora un po’, ma mi piacerebbe molto”.

Sarebbe un sogno, per l’Italia intera, ma per adesso tocca concentrarsi sul presente, il GT World Challenge, serie che ha scelto sia all’inizio della sua carriera a quattro ruote che per questo 2026: “Ho iniziato qui perché era il campionato che mi sembrava più interessante e avevo ragione: è una bellissima categoria e il livello è altissimo. Corro con i professionisti, sono in macchina con loro e contro di loro. Il mio obiettivo è diventare un pilota veloce della GT3. Mi sarebbe piaciuto andare in Hypercar, però mi trovo bene anche qui. Inoltre nel GT World Challenge ci sono 10 gare, più l'Intercontinental organizzato dall'SRO che mi piace molto e mi diverte, perché si corre a Bathurst e a Suzuka, dove voglio andare a settembre. Si fa anche Indianapolis, che l'anno scorso abbiamo vinto con Van der Linde”.

Tra i temi citati c’è quello dell’Hypercar, che il Dottore ha provato circa un anno e mezzo fa in Bahrain grazie a BMW, oltretutto andando forte. Poi però non se n’è fatto più niente e, nel corso dell’intervista, ha chiarito il perché. E spoiler, c’è tutt’altro rispetto alla grossa delusione che in tanti avevano ipotizzato: “Mi è piaciuta moltissimo. È una macchina nettamente superiore sotto tutti i punti di vista, più da corsa, e le gomme sono molto più performanti; dà proprio gusto usarla.Abbiamo cercato di correrci e abbiamo avuto contatti con altre case. C'era qualche possibilità, ma avrei dovuto prepararmi correndo con la LMP2 nella European Le Mans Series. Alla fine ho deciso che mi piace stare con la BMW e con il team WRT di Vincent Vosse: è la mia famiglia delle macchine ed è stato lui il primo a credere in me come pilota automobilistico. Quindi ho scelto di rimanere con la GT. Per correre con l'Hypercar non ci vorrebbero cose particolari, bisognerebbe solo fare qualche test. Mi sono trovato subito bene con la macchina e forse sarei potuto essere competitivo”.