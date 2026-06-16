Il tifoso che ha salvato Lewis Hamilton: “Mi gridava di non dimenticare chi fossi, mi ha davvero colpito”. E ora il titolo “non è impossibile”

Poche parole, ma dal significato profondissimo, tanto da provocare una reazione forte in Hamilton che, allora, per ringraziare si era portato la mano al cuore: “I miei tifosi mi hanno davvero salvato in un momento molto difficile lo scorso anno. Mi gridavano: ‘Non dimenticare chi sei’, e questo mi ha davvero colpito”, ha poi raccontato domenica pomeriggio a Sky Sports, mentre tutti intorno lo celebravano.

“Penso che sia facile essere negativi con le persone e credo sia ancora peggio quando ad esserlo è un pilota che sa quanto sia difficile questo lavoro. E che magari non ha nemmeno avuto il mio stesso successo e comunque parla in modo negativo”, aggiunge. È una riflessione che più volte ha ripetuto nelle ultime settimane, le stesse che sembrano averlo portato indietro nel tempo. Fuori dalla pista è sorridente, dentro un cannibale quando attacca.

Ha più fiducia e lo si nota immediatamente: prima da come parla e persino da come cammina nel paddock, poi, ovviamente, anche da come guida. Dietro la rinascita sportiva c’è tanto di suo, che in fondo non ha mai mollato nemmeno quando tutto sembrava andare storto, ma non solo.