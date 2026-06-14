Cos’è successo a Kimi Antonelli e Charles Leclerc nel GP di Catalogna? Un disastro, con i due che a fine gara si disperano

Il volto dice tutto, quello di chi sa di aver buttato - ovviamente non per cause proprie - una grande occasione all’aria. ”Sinceramente mi sento vuoto dentro in questo momento”, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport F1 al termine della gara, con la voce di chi sta ancora processando quanto accaduto. “È un peccato perché andavo veramente forte oggi. Ovviamente Lewis poi è andato davanti sfruttando la Virtual Safety Car, a quel punto era imprendibile”. Poi arriva la riflessione più amara, con grande schiettezza: “L’affidabilità è il nostro punto debole e il problema che ha avuto George in Canada è lo stesso che ho avuto io oggi, da quello che ho capito. Quindi è un punto su cui dobbiamo lavorare, perché Ferrari magari non ha qualcosa in velocità, ma ha un’affidabilità molto buona”.

Questione di batteria, che ancora una volta colpisce la Mercedes o comunque un motorizzato della stella. Qualche istante più tardi, però, a catturare l’attenzione è un’altra vettura che procede lentamente dopo essere finita in ghiaia in uscita di Curva 1: è la Ferrari di Charles Leclerc, costretto al ritiro per un problema idraulico devastante.

Il monegasco, a quattro giri dal termine, mentre viaggiava in sesta posizione, rimane senza marce, senza servosterzo e senza brake-by-wire. La sua SF-26 diventa improvvisamente ingovernabile, e l'unica cosa che può fare è guidarla, o quasi, fino ai box. Lì si ferma, concludendo così la sua gara dopo che già il sabato era stato una delusione enorme al seguito del botto durante l’ultimo tentativo in Q3: “Non è un caso che nel momento in cui ho accusato il problema idraulico tutti i sistemi siano andati in avaria, perché tutti i componenti sono connessi”, ha raccontato Leclerc, con lo sguardo perso nel vuoto.

“Ho perso il servosterzo e con la VSC non so se abbia cambiato in modo significativo la nostra gara; magari per qualcuno le cose sarebbero potute andare peggio. Però credo che le due soste siano state un piccolo errore: la strategia a tre soste era migliore”.