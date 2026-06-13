Antonelli avvisa Russell (e Hamilton) al Montmelò: “Faticato sul giro secco, ma fino a Curva 1 è lunga”. Poi svela la chiave per la gara

Nelle qualifiche si è visto a più riprese, sempre al limite nella guida come poi ha ammesso senza mezzi termini. E in un certo senso, proprio il modo in cui ha spiegato com’è andata sottolinea la grande maturità raggiunta quest’anno, anche nei momenti più tosti: prima o poi il filotto di domini sarebbe terminato, così come George Russell sarebbe tornato lì davanti: lo stesso Kimi l’ha ripetuto un sacco di volte e stavolta, quando è successo, si è fatto trovare lucido, senza andare in crisi.

Non è il risultato che sperava, ma in gara la musica può essere diversa ed il compagno di squadra è avvisato: “Anche se non sono contento della P3, non è una brutta posizione, perché sono sul lato pulito e arrivare in curva 1 sarà lunga: credo dunque che abbiamo buone chance per domani. Poi il passo è buono”.

Toccherà fare una partenza come quella di Monaco, dove ha tenuto alle spalle la Ferrari di Hamilton senza commettere la minima sbavatura. Insomma, servirà il miglior Kimi per attaccare anche perché, a sentirlo parlare, l’obiettivo in vista della gara è chiarissimo, nonostante la qualifica complicata. A Montecarlo partiva al palo, davanti a tutti, stavolta terzo, ma il ragionamento non cambia.