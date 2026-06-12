A Barcellona per Ferrari freni nuovi, ma solito risultato? Vasseur parla di “inizio strano”, Leclerc di avversari “ancora davanti”. Hamilton lotta contro la SF-26 (per ora)

Primo giorno in salita, nonostante ci siano delle note positive: su tutte, la prima giornata di Leclerc con i nuovi dischi freni, chiudendo la telenovela nata a Monaco: non più Brembo, ma Carbon Industries. Il feeling è stato positivo e, ancor prima del monegasco, l’ha confermato il team Principal Frederic Vasseur: “È andata bene. Di sicuro ha avuto bisogno di un paio di giri per abituarsi, ma alla fine è andato tutto bene. Nessun problema”, ha commentato ai media in circuito.

Sulla giornata nel suo complesso, invece, notizie meno positive: “È stato un venerdì strano, ma lo è stato per tutti. Conosciamo Barcellona, è molto difficile mettere insieme un giro in queste condizioni, ma vale per tutti”. Le condizioni a cui fa riferimento sono legate soprattutto al caldo, torrido, oltre a un degrado gomma altissimo.



Leggermente più ottimista Leclerc, soddisfatto dei cambiamenti apportati alla sua Ferrari ma, alla fine, chiaro quando l’attenzione passa ai valori in pista: “È stata una giornata interessante”, ha esordito davanti ai media. “Abbiamo portato in pista alcuni nuovi elementi sulla vettura e fatto un passo avanti. Per quanto riguarda la competitività, è ancora troppo presto per trarre conclusioni e credo che i nostri avversari siano ancora piuttosto avanti rispetto a noi”.