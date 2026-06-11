Ma quindi Leclerc ha sfanc*lato i freni Brembo? A Barcellona la risposta la dà Hamilton, mentre Charles non si arrende e parla di titolo (a una condizione)

“Entrambi abbiamo provato questa soluzione che sto utilizzando in gara, ma alla fine Charles non l’ha voluta, ha scelto altro e ora ha cambiato idea”, ha aggiunto. “Per me non fa alcuna differenza, non c’è un fattore che cambia tutto. Il mio obiettivo è dare un contributo che migliori tutta la squadra e Charles ne fa parte”.

Una scelta dura, molto più del comunicato diffuso da Brembo dopo il GP di Monaco in cui si diceva che prima di parlare di problemi bisognava esaminare i dati, capire ciò che realmente era successo. Una risposta alle parole di Leclerc che, però, non ha cambiato la situazione.

“Non ho molto altro da aggiungere al riguardo. Lewis ha ragione”, ha poi commentato il monegasco in conferenza stampa. “Quella di andare in direzioni diverse è stata una decisione presa da tutta la squadra. Gli ultimi due weekend sono stati più difficili di quanto avessi inizialmente previsto, e ora stiamo seguendo la linea di Lewis”, ha poi aggiunto. “Qui cambieremo un po’ la configurazione dei freni, non mi aspetto tuttavia una rivoluzione. Dai freni voglio costanza, in ogni caso mi aspetto che saranno più facili da gestire”.