“Il mio Mondiale controverso? State nel chill”: caro Infantino, ma dove vivi? Il presidente della Fifa è imbarazzante. E la Gazzetta gli lascia pure lo spazio per un’editoriale (senza fare domande)

La soluzione era semplice: bastava stare nel chill. Comincia il Mondiale e non ci eravamo accorti dell’unica via per non pensare a tutte le contraddizioni del caso: stare sereni. Lo dice Gianni Infantino, re della Fifa, in conferenza stampa. Quantomeno ha avuto la decenza di rispondere ai giornalisti. Giustamente Dan Roan della Bbc ha chiesto a Infantino se non si senta “in imbarazzo” per ciò che sta accadendo: i tifosi dell’Iran bloccati, i giocatori e lo staff obbligati a entrare e uscire dagli Stati Uniti solo a cavallo delle partite, per poi tornare in Messico; l’esclusione dell’arbitro somalo Omar Artan, il migliore d’Africa; le perquisizioni e i fermi alla spedizione irachena. La risposta parte da lontano: cosa succederebbe se la Fifa imponesse al governo britannico dei limiti alle frontiere? Infantino risponde a una domanda con un’altra domanda. Forse Gianni, amico di Donald Trump (e prima di Vladimir Putin), dimentica che l’organizzazione che presiede ha uno statuto, il quale impone non solo di combattere forme di razzismo e discriminazione, ma di prendere posizione nei confronti di aggressioni e violazioni di diritti umani. La Russia è stata esclusa, Israele no. Gli Stati Uniti, che hanno infranto la sovranità di due Paesi, Venezuela e Iran, ospitano la competizione più importante. Non siamo sulla luna, dice Infantino, qui sulla terra succedono cose, i contesti sono complessi, gli Stati prendono decisioni che la Fifa non può contrastare. Non è così potente. Vero. Un pragmatismo che è più un’ammissione: siamo impotenti. E allora che senso hanno i proclami sull’inclusività, qual è la ragione che sta alla base dell’allargamento della Coppa del Mondo a 48 squadre, se poi chi deve ospitare le partite agisce in maniera opposta rispetto ai valori promossi? Infantino non può farci niente: il Mondiale doveva giocarsi lo stesso negli Usa. Ormai era andata.