Netanyahu e Teheran ignorano Trump e tra Israele e Iran è di nuovo guerra? Ecco perché il fronte caldo passa dal Libano

“Siamo vicini a concludere qualcosa di positivo in termini di accordo. Non rispondere all'attacco”. Dopo che l'Iran ha colpito Israele con una selva di missili, pare che Donald Trump abbia telefonato a Benjamin Netanyahu per chiedergli di non reagire. Peccato che lo Stato ebraico abbia fatto l'esatto contrario di quanto suggerito dal tycoon. L'aviazione israeliana ha infatti bombardato Teheran e altre aree della Repubblica Islamica, colpendo tra gli altri un impianto petrolchimico e non meglio specificati obiettivi militari. La situazione è letteralmente tragicomica: mentre Trump ripete da giorni che un un accordo di pace è possibile, Israele sta continuando a colpire il Libano per neutralizzare Hezbollah, scatenando le ire degli ayatollah. L'Iran ha infatti spiegato che ogni trattativa, mediazione, negoziazione di pace deve essere ancorata alla fine dei raid israeliani in terra libanese. Una condizione, questa, che non piace per nulla a Netanyahu, desideroso di stroncare l'organizzazione paramilitare libanese proprio come fatto con Hamas nella Striscia di Gaza. “Tu sei completamente pazzo. Se non fosse per me saresti in prigione. Ti sto salvando il c*ulo. Ora tutti ti odiano. Tutti odiano Israele per questo motivo”, pare abbia detto Trump a Bibi, durante un colloquio avvenuto nei giorni scorsi avente come focus le operazioni militari di Tel Aviv in Libano.