Ci siamo svegliati con un atroce dubbio: ma è Futuro Nazionale o Democrazia Cristiana? Vannacci offre la sponda sulla legge elettorale a Fratelli d'Italia

Non che ci sia qualcosa di male, anzi, certe guerre si combattono più efficacemente stringendo accordi, in un primo momento. Il punto, però, è che Meloni vuole l’inciucio con l’opposizione e punta allo smantellamento del Rosatellum per il premio di maggioranza. Per quanto riguarda le preferenze uniche, invece, guarda, seppur da lontano, alla legge voluta dal democristiano Sergio Mattarella nel 1993 su impulso del referendum firmato da Mariotto Segni. È una questione di legittimazione democratica, si dice dalle parti di Fratelli d’Italia. Giovanni Donzelli in primis e Vannacci parrebbe essere d’accordo a combattere lo strapotere delle segreterie, perché “i cittadini devono poter decidere chi va in Parlamento”. Lo ha fatto annunciando la presentazione di un emendamento firmato FN, usando parole simili a quelle di Donzelli, a suo tempo. Intanto il tempo stringe e i parlamentari passati sotto l’egida, anzi, lo scudo del generalissimo, salgono a 8 e la pressione politica nella maggioranza sale. Ad ogni modo un ritorno puro al Mattarellum non è contemplato, come già si è letto parecchio sulla carta stampata e non. Il premio di maggioranza è quanto mai necessario ad un partito come Fratelli d’Italia che vede sgretolarsi, giorno dopo giorno, quell’elettorato più legato alla destra sociale ormai confluito nell’imbuto di Futuro Nazionale.