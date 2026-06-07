L’internazionale di estrema destra degli Usa ora passa dall’America Latina. Da El Tigre (Colombia) ai sovranisti latini, ecco il filo nero di Trump (e cosa c’è in ballo)

Appare sempre più evidente come l'America Latina, per gli Stati Uniti, sia ormai diventata più interessante dell'Europa. In un primo momento sembrava che l'internazionale truampiana potesse mettere solide radici nel Vecchio Continente mescolandosi con i sovranisti e i populisti dell'Ue. Peccato che gli scaz*i tra il tycoon e la Nato, ma soprattutto la guerra in Medio Oriente e la conseguente crisi economica che ha scosso l'Ue, abbia raffreddato gli animi e gli spiriti. Il New York Times ha scritto che Trump era diventato un peso per l'estrema destra europea, osservando che le sue minacce alla sovranità europea avevano spinto persino gli alleati ideologici a prendere le distanze da lui. Isaac Stanley-Becker, su The Atlantic, è andato oltre spiegando che l'estrema destra europea si stava "rivoltando contro Trump", mentre lo spagnolo El País ha pubblicato un titolo senza mezzi termini: "Trump diventa una risorsa tossica per l'estrema destra europea". Insomma, senza girarci troppo intorno, l'America Latina rappresenta oggi una regione di particolare rilevanza strategica per gli Stati Uniti. Le ragioni sono molteplici: da un lato, la presenza di risorse fondamentali, come le terre rare e altre materie prime funzionali all'economia; dall'altro, la necessità di contenere l'espansione dell'influenza cinese, con Pechino che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza nella regione. Il risultato? Trump ha rispolverato la dottrina Monroe (una specie di “America agli americani”, intesi come statunitensi però) e plasmato l' “Escudo de las Americas”, una singolare alleanza geopolitica e militare tra il tycoon e i sovranisti latinoamericani. Alcuni sono già al potere, altri potrebbero arrivarci presto grazie all'endorsement della Casa Bianca. L'obiettivo dello scudo? Estirpare ogni minaccia dalla regione che possa impensierire Washington. E aiutare gli Usa a vincere la sfida a distanza contro la Cina.